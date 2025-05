Cervia. Approvato in Consiglio comunale l’ordine del giorno su “Ordine pubblico, Sicurezza urbana e Decoro urbano”

Durante la seduta del Consiglio comunale di Cervia del 22 maggio, è stato approvato – a maggioranza – l’ordine del giorno dal titolo “Ordine pubblico, Sicurezza urbana e Decoro urbano”. Il documento ha ricevuto il sostegno del Partito Democratico, Lista Civica per Cervia, Lista Civica con Missiroli Sindaco e PRI Cervia con Gabriele Armuzzi, mentre hanno espresso voto contrario la Lista Civica Mazzolani Sindaco e Fratelli d’Italia.

Il Sindaco Mattia Missiroli ha commentato l’approvazione ribadendo l’impegno dell’amministrazione per una città orientata ai valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere. «Le nostre scelte – ha affermato – sono coerenti con un modello turistico e sociale che punta su qualità e inclusione. I grandi progetti su cui stiamo lavorando, come la Città dello Sport e la riqualificazione dell’ex garage Europa, vanno in questa direzione, così come la collaborazione con l’Università di Bologna per un nuovo auditorium polivalente».

Missiroli ha sottolineato che il tema della sicurezza è centrale nella visione di una “città del buon vivere”, e che non possono essere tollerati fenomeni di degrado, insicurezza o illegalità che minano il decoro urbano. «Questo ordine del giorno prosegue il cammino iniziato con quello del luglio 2024, che aveva ricevuto l’unanimità. Dispiace non aver raggiunto anche stavolta un consenso condiviso: la coesione su temi così delicati avrebbe rafforzato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni», ha dichiarato il sindaco.

L’amministrazione si impegna a intensificare i controlli sul territorio, aggiornare e rendere più incisive le ordinanze esistenti, e intervenire nelle aree più sensibili con misure mirate, come restrizioni sulle emissioni sonore durante gli intrattenimenti. Inoltre, è stato chiesto al Prefetto e al Ministero dell’Interno un rafforzamento delle forze dell’ordine durante l’estate, in particolare nei fine settimana.

Infine, Missiroli ha rinnovato l’appello alla collaborazione di tutte le associazioni di categoria e delle realtà cittadine, auspicando un percorso condiviso che porti a soluzioni efficaci per residenti, turisti e operatori economici. «Solo attraverso il dialogo e il lavoro comune possiamo costruire il futuro della nostra città, fondato su sicurezza, bellezza e qualità della vita».