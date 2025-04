Cervia: arriva il giardino della salute, un’area inclusiva per il benessere di tutti

Cervia si prepara ad accogliere il suo primo “giardino della salute”, un ambiente progettato per offrire benessere e relax a tutti, comprese le persone con fragilità e le loro famiglie. Grazie al potere terapeutico della natura, il giardino sarà un luogo di incontro e serenità, immerso tra piante e fiori.

Il nuovo giardino sorgerà all’interno del Parco Volontari Donatori di Sangue, in via Ippolito Nievo, a breve distanza dall’Ospedale San Giorgio. I lavori sono già iniziati e si prevede che saranno completati prima dell’inizio della stagione estiva.

L’iniziativa fa parte del più ampio programma “Cervia città amica delle persone con demenza”, che ha già visto la realizzazione delle “panchine della speranza” in undici parchi della città.

Il costo complessivo del progetto ammonta a 65.000 euro, finanziati in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che ha contribuito con 10.000 euro, mentre la restante somma è a carico del Comune di Cervia.

Il progetto è stato sviluppato dai tecnici del Servizio Verde, in collaborazione con gli assistenti sociali dei Servizi alla persona e l’AUSL Romagna.

L’area sarà dotata di:

Il giardino della salute sarà anche un centro per progetti e iniziative dedicate alla promozione del benessere. L’assessora al Verde Federica Bosi ha sottolineato l’importanza di questa nuova area verde:

“La nuova area verde è stata studiata con un’ottica particolare, che tenga conto della fruizione da parte di persone fragili e soprattutto permetta di ospitare iniziative legate alla promozione della salute e del benessere. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il contributo concesso al progetto, che ci permette di rendere accessibile e fruibile un’area non utilizzata e di aggiungere un nuovo tassello in una città che si prende cura della propria comunità”.