Cervia, attese troppo lunghe ai passaggi a livello: il Comune sollecita RFI ma la risposta è legata alla sicurezza

Le lunghe attese ai passaggi a livello, in particolare quello di via Martiri Fantini, continuano a generare disagi alla circolazione e malumori tra cittadini e turisti. A distanza di mesi dai lavori effettuati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l’amministrazione comunale rinnova la richiesta di interventi risolutivi per evitare che, con l’arrivo della stagione estiva, la situazione diventi insostenibile.

I disagi, spiega il Comune, sono legati all’aumento dei tempi di chiusura delle sbarre dopo le modifiche tecnologiche apportate da RFI. Una trasformazione che – secondo quanto comunicato dallo stesso gestore ferroviario – rientra in un programma nazionale per l’incremento della sicurezza della rete, ma che ha avuto come conseguenza un allungamento dei tempi di attesa per il transito stradale.

Le richieste del Comune e la risposta di RFI

Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco Gianni Grandu hanno più volte sollevato il problema in riunioni istituzionali e con lettere ufficiali inviate anche al Prefetto di Ravenna, segnalando l’impatto negativo sulla viabilità cittadina, soprattutto durante i fine settimana e le festività, quando la popolazione passa da 30.000 a oltre 150.000 presenze.

La risposta ufficiale di RFI, arrivata a fine aprile e inviata per conoscenza anche alla Prefettura e alle direzioni operative competenti, riconosce che le modifiche “hanno comportato un incremento dei tempi di chiusura del passaggio a livello dell’ordine di alcuni minuti”, giustificandoli con “situazioni tecnologiche non superabili” e con l’obiettivo di “proteggere adeguatamente la sede ferroviaria e gli utenti della strada”.

Nel documento si precisa che, a seguito delle modifiche, sono comunque stati avviati interventi di ottimizzazione della circolazione ferroviaria, nel tentativo di contenere il più possibile i disagi.

Il Comune: “Non ci fermiamo qui”

«Dallo scorso anno, non appena terminati i lavori da parte di RFI, abbiamo ripetutamente segnalato i problemi legati ai tempi di attesa, pur non essendo di competenza comunale – dichiarano Missiroli e Grandu –. Continueremo a sollecitare interventi concreti per ridurre al minimo i disagi, sia per i residenti che per i turisti, specialmente in vista della stagione balneare».