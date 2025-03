Cervia: casting per aspiranti attori sammarinesi e romagnoli per un nuovo film horror del regista Antonio Bonifacio

Un’opportunità unica per gli aspiranti attori della Romagna e della Repubblica di San Marino: il prossimo lunedì 24 marzo, a partire dalle 10.30, la Officine del sale in via evangelisti 3 a Cervia ospiteranno il casting per il nuovo film horror Panico, che verrà girato nell’estate del 2025 tra Cervia, Cesenatico e le aree circostanti. Il casting è organizzato dalla GB Management e vedrà la partecipazione del regista Antonio Bonifacio, noto per le sue precedenti opere cinematografiche come Appuntamento in nero (1991), Kreola (1993) e Il monastero (2004).

La pellicola, che promette di immergere il pubblico in un’atmosfera intensa e inquietante, ha l’obiettivo di reclutare talenti locali per i ruoli principali. La sceneggiatura di Panico sfrutterà le suggestive location della riviera romagnola, con particolare attenzione ai paesaggi di Cervia, Cesenatico e dintorni, che contribuiranno a creare l’atmosfera unica del film.

La produzione del film è affidata a Loretta Micheloni, in collaborazione con la Vitamine Cinema di Lampo Calenda, già produttrice di titoli horror di successo come L’Eretico, distribuito su Sky per la regia di Piero Benfatti.

Il casting è aperto a tutti, senza restrizioni di esperienza, ed è rivolto a uomini e donne dai 18 anni in su. Chiunque sia interessato a partecipare potrà presentarsi direttamente alla Darsena del Sale di Cervia il 24 marzo dalle 10.30 in poi, senza necessità di prenotazione. Un’opportunità imperdibile per chi sogna di entrare nel mondo del cinema e contribuire a un progetto che, con ogni probabilità, lascerà il segno nel panorama cinematografico.