Cervia Città Giardino, 53^ edizione – “Energia Verde, il seme del futuro”

La mostra d’arte floreale open air più grande d’Europa

Saranno al lavoro 60 squadre di giardinieri

Inaugurazione il 28 maggio 2025

Anteprima con Verde Mercato a Cervia dal 23 al 25 maggio

Cervia (28 marzo 2025) – Saranno ancora una volta i fiori, di tutti i tipi, dai più conosciuti a quelli dalle fogge più originali e inconsueti, i protagonisti di “Cervia Città Giardino” 2025, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa.

A breve partiranno i lavori per la 53^ edizione di “Cervia Città Giardino”, durante la quale Cervia si trasforma in un’esplosione di colori e profumi grazie all’impegno di oltre sessanta squadre di giardinieri, architetti e maestri del verde di altrettante realtà nazionali e internazionali.

“Energia Verde, il seme del futuro” sarà il titolo scelto per la 53^ edizione di Cervia Città Giardino. Una tematica che è particolarmente cara alla città di Cervia, in grado di coniugare la potenza propulsiva dell’energia umana, rappresentata dalle figure che operano nel verde urbano, con le esigenze di salvaguardia di quell’inestimabile patrimonio che sono le nostre aree verdi, in una chiave di sostenibilità ambientale proiettata verso il futuro.

Gli allestimenti floreali coinvolgeranno le aree centrali di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata trasformando la città in un’opera d’arte floreale open air.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessora a Cervia Città Giardino e al Cervia Ambiente Michela Brunelli hanno dichiarato:

“Il tema scelto per l’edizione 2025 rafforza il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e una città sempre più verde e vivibile Questa manifestazione non è solo una straordinaria esposizione di arte floreale e paesaggistica, ma è anche un laboratorio di idee e buone pratiche per il futuro delle nostre città. Il verde pubblico non è solo un elemento estetico, ma un fattore strategico per il benessere ambientale, la salute e l’economia locale. Con questa edizione, vogliamo piantare i semi di un futuro più sostenibile, ispirando cittadini e amministratori a un uso sempre più consapevole delle risorse naturali”.

Il giornalista e conduttore televisivo Fabrizio Binacchi, Caporedattore Centrale Rai Vaticano, già conduttore di Linea Verde Rai1, ospite d’onore di questa edizione ha evidenziato: “Mi lega a Cervia una lunga amicizia e Cervia Città Giardino ha un profondo valore strategico e innovativo che la manifestazione ha saputo imprimere in questi anni nello sviluppo della città, sia in termini di cultura ambientale, che di impulso verso nuovi modelli di sostenibilità. Si tratta di un’occasione unica e irripetibile per i tecnici, gli esperti e i maestri giardinieri che a Cervia possono sperimentare tecniche e lanciare novità floreali, un’occasione di confronto e scambio di creatività e innovazione nella gestione del verde pubblico e privato”.

L’inaugurazione di Cervia Città Giardino sarà il 28 maggio 2025, quando verrà illustrato alla città tutto il lavoro di alta qualità e di vera e propria eccellenza, realizzato dai partecipanti durante il mese di maggio.

A presentare la giornata i grandi amici di Cervia Fabrizio Binacchi, Caporedattore Centrale Rai Vaticano e Novella Cappelletti, direttore della rivista internazionale di architettura del paesaggio Paysage Topscape, che da molti anni segue con grande attenzione le iniziative della città ed è una convinta sostenitrice del valore culturale e promozionale che Cervia Città Giardino rappresenta.

All’evento partecipano numerose delegazioni provenienti da diversi paesi e regioni d’Italia e d’Europa, che ideeranno giardini ispirandosi al tema “Energia Verde, il Seme del Futuro”.

Gli originali giardini verranno curati dal Servizio Verde durante tutto il periodo estivo e potranno essere ammirati gratuitamente passeggiando per la città fino a settembre.

Anteprima di Cervia Città Giardino 2025 sarà l’appuntamento con Verde Mercato, un intero fine settimana che da venerdì 23 a domenica 25 maggio animerà il centro storico di Cervia e il viale Roma: piante e fiori, ma anche prodotti naturali, creazioni artistiche e artigianali, laboratori, incontri con esperti e spettacoli inviteranno ad appassionarsi al verde ed ai valori ambientali. In questo weekend ci si potrà tornare ad emozionare anche con Primavera in Bonsai (23-25 maggio) presso la Sala Rubicone a Cervia a cura dell’Associazione Cervia Bonsai.

Protagonisti della manifestazione saranno anche gli alunni della scuola G. Mazzini di Milano Marittima, che dal 9 aprile, attraverso l’iniziativa “Fiori di Gentilezza: arte e creatività per una Primavera di buon auspicio” promuoveranno il valore dei fiori. Non solo semplici esercizi di manualità, ma veri e propri simboli di speranza per l’inizio della stagione. L’iniziativa è a cura della Scuola Primaria G. Mazzini, in collaborazione con il Comitato Genitori Scuola G. Mazzini e Pro loco Milano Marittima.

Come sempre un nutrito programma di eventi farà da corollario a Cervia Città Giardino per l’intera stagione primaverile ed estiva.

Visite guidate all’interno del Bosco del Duca d’Altemps a cura di Alteo Missiroli, pittore ecologista e guardia ecologica volontaria, passeggiate meditative nella Pineta di Pinarella-Tagliata, visite guidate alla Casa delle Aie e all’Orto botanico dei frutti dimenticati a cura dell’associazione Casa delle AIE, letture tematiche “Storie in Giardino” e “La gentilezza degli alberi” in luoghi aperti e suggestivi come il Parco Lento nella Pineta di Pinarella-Tagliata, a cura della Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia in collaborazione con i volontari del progetto “Nati per Leggere”.

Si tratta di iniziative studiate per bambini, ragazzi e famiglie, per invitare a scoprire un nuovo rapporto con la natura, pensate per emozionare e divertire ma al contempo per sensibilizzare rispetto ai temi della protezione e del rispetto del patrimonio naturale.

La lunga carrellata di eventi collaterali si concluderà con una novità: il Verde Mercato Autunno. Nel fine settimana dal 18 al 19 ottobre, il centro storico di Cervia e viale Roma si animeranno ancora una volta di espositori che esporranno il meglio del vivaismo italiano per la stagione che verrà, con le novità per colorare i balconi e i nostri giardini durante l’inverno.