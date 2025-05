Cervia. Comunicato stampa: “Per non dimenticare” Rappresentazione poetico musicale dedicata alla Shoah il 31 gennaio ore 11.00 Casa Volontariato

Nell’ambito delle iniziative del Comune di Cervia in collaborazione con l’ Associazione Menocchio per ricordare la Shoa, rientra lo spettacolo Per non dimenticare realizzato dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado IC Cervia3, che si terrà alla CASA DEL VOLONTARIATO Venerdì 31 Gennaio alle ore 11.

Si tratta di una rappresentazione che alterna brani musicali eseguiti dagli alunni a letture di poesie e testi in prosa inerenti la deportazione e prigionia del popolo ebraico durante l’olocausto.

L’ evento prevede anche alcune esecuzioni da parte delle docenti musiciste Stefania D’Angelo, Annalisa Penso e Monica Poletti

La preparazione delle letture è curata dalla Prof.ssa Tiziana Occhiodoro

La cittadinanza è invitata, l’ingresso è libero

Programma

L’olocausto

N.PIOVANI Buongiorno Principessa ( dal film La vita è bella)

M.ZANNONI Lettura Un giorno ad Auschwitz

J.WILLIAMS Tema dal film Schindler’s list

J.LUSSU Lettura Scarpette rosse

TRAD. EBRAICO Gam Gam

F.GUCCINI Lettura Auschwitz

TRAD.EBRAICO Tumba

La nostalgia

ANONIMO Lettura Nostalgia della casa

TRAD.EBRAICO Hine mah tov

La speranza

A.FRANK Lettura Sabato 15 luglio 1944

N.PIOVANI La vita è bella (dall’omonimo film)

B.DYLAN Lettura Soffiando nel vento

B.DYLAN Blowing in the wind

J.BAEZ We shall overcome

F.SHILLER Lettura Inno alla gioia

L.VAN BEETHOVEN Coro dalla IX Sinfonia