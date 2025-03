Cervia, convocato il Consiglio Comunale per il 25 marzo 2025: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Cervia si riunirà il prossimo 25 marzo 2025, con un incontro che avrà luogo alle ore 20:00 in modalità mista, sia in presenza che in videoconferenza. La seduta sarà la prima convocazione della giornata e affronterà una serie di importanti argomenti di carattere amministrativo e urbanistico.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Annalisa Pittalis, ha ufficialmente convocato la riunione, in base a quanto stabilito dall’art. 39, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal Regolamento del Consiglio Comunale. La convocazione riguarda anche i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, gli Assessori Comunali e i Revisori dei Conti.

L’ordine del giorno della seduta prevede i seguenti punti di discussione:

Comunicazioni e preliminari di seduta

Comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18 marzo 2025: approvazione del prelievo dal fondo di riserva per l’esercizio finanziario 2025.

Punti all’ordine del giorno

Convenzione tra il Comune di Cervia e la società Parco della Salina di Cervia S.r.l. Relatore : Sindaco Mattia Missiroli

: Sindaco Oggetto: Prolungamento della durata della convenzione per la gestione dei servizi di valorizzazione storica, ambientale e turistica del compendio denominato “Salina di Cervia”, con integrazione degli strumenti di informazione sull’andamento della società. Interpretazione autentica in relazione alla disciplina per la valorizzazione degli assi commerciali Relatore : Assessore Michela Brunelli

: Assessore Oggetto: Interpretazione autentica relativa all’art. 8.3.5 delle Norme di PUG per la valorizzazione e riqualificazione degli assi commerciali. Superamento delle misure straordinarie in materia urbanistica-edilizia Relatore : Assessore Michela Brunelli

: Assessore Oggetto: Ripristino completo delle previsioni del Regolamento Edilizio Comunale e della disciplina del contributo di costruzione, con recepimento delle recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2024 (convertito in L. n. 105/2024). Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 Relatore : Assessore Federica Bosi

: Assessore Oggetto: Variazione alla programmazione triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, nonché variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, conseguente a storno di stanziamenti di parte spesa. Aggiornamento del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche Relatore : Assessore Mirko Boschetti

: Assessore Oggetto: Ristrutturazione dei mercati cittadini e aggiornamento del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Ordini del giorno e mozioni

Sviluppo dell’Unione Europea Relatore : Consigliere Anna Altini (Gruppo Consiliare P.R.I. Cervia) con Gabriele Armuzzi

: Consigliere (Gruppo Consiliare P.R.I. Cervia) con Oggetto: Ordine del giorno relativo allo sviluppo e alle politiche dell’Unione Europea. Utilizzo degli introiti relativi alla tassa di soggiorno e ai parcheggi Relatore : Consigliere Annalisa Pittalis (Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia)

: Consigliere (Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia) Risponde: Assessore Federica Bosi

Oggetto: Interpellanza riguardante l’utilizzo degli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno e dai parcheggi.

L’ordine del giorno si prospetta ricco di temi strategici che riguardano lo sviluppo del territorio, la gestione economica e la pianificazione urbana di Cervia. Si invita la cittadinanza a seguire la seduta, che sarà trasmessa in streaming per garantire la massima trasparenza e partecipazione.