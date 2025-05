Cervia. Deposta la corona nel Parco Pubblico dedicato al “Giorno della Memoria”

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha onorato la riocorrenza del 27 gennaio con la deposizione della corona nel Parco pubblico dedicato al “Giorno della Memoria”.

Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco Gianni Grandu e le autorità civili e militari.

Il “Giorno della Memoria” è stato istituito con la legge n. 211 del 20 luglio 2000:“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Le iniziative proseguono con il seguente programma.

Lunedì 27 gennaio

Ore 16.45 “Proprio come noi” Letture e laboratori in biblioteca per bambini e ragazzi. Su prenotazione. Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”.

Venerdì 31 gennaio

Ore 11.00 Rappresentazione poetico musicale dedicata alla Shoah “Per non dimenticare”. A cura della Scuola secondaria di primo grado IC Cervia 3. Casa del Volontariato.

Sabato 1 febbraio

Ore 21.00 Spettacolo teatrale “Pugni pesanti. Leve contro la guerra” di e con Denis Campitelli, una produzione Teatro Due Mondi. Il racconto di un ragazzo italiano che grazie alla passione per la boxe riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra. Tratto da una storia vera. Teatro Comunale “Walter Chiari”.

Giovedì 13 febbraio

Ore 16.00 “Il secondo piano. Roma, 1944: una storia di ebrei, di suore, di coraggio e carità”. L’autrice Ritanna Armeni dialoga con Carmen Vitali dell’Associazione ABC, che ha promosso l’incontro. Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”.

Sabato 22 febbraio

Ore 16.30 “I silenzi della Santa Sede sulla persecuzione degli ebrei, tra verità e leggenda”. Incontro con Emma Fattorini Prof.ssa emerita di Storia Contemporanea Università La Sapienza, Roma. Promosso dall’associazione ABC. Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”.

Cervia, 27 gennaio 2025