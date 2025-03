Cervia, dichiarazione del Vicesindaco Gianni Grandu in risposta a un articolo su Milano Marittima

Cervia (RA) – In merito all’articolo pubblicato oggi su “Il Resto del Carlino”, intitolato «Milano Marittima, il centro non deve morire», il Vicesindaco di Cervia, con delega alla sicurezza, Gianni Grandu, ha voluto chiarire alcune affermazioni per evitare facili strumentalizzazioni.

L’approccio equilibrato dell’Amministrazione Comunale

Il Vicesindaco ha sottolineato che l’Amministrazione Comunale di Cervia ha sempre agito con un approccio equilibrato e responsabile per garantire la sicurezza, il decoro urbano e la qualità della vita per residenti, turisti e operatori economici. Grandu ha evidenziato l’importanza di ascoltare tutte le voci del Consiglio comunale, delle Associazioni di categoria, della Cooperativa bagnini, della Fondazione Cervia In e di tutti gli stakeholder.

“Per noi rimane fermo il principio secondo il quale l’Amministrazione intende garantire una gestione consapevole e sostenibile del territorio”, ha dichiarato Grandu. “Gli obiettivi che abbiamo delineato sono stati individuati in modo responsabile, seguendo un confronto costante con tutte le parti coinvolte.”

Chiarimenti sulla tempistica e le ordinanze

In risposta all’articolo, il Vicesindaco ha precisato che quanto scritto riguardo alla tempistica delle ordinanze non è corretto. “L’affermazione che ‘l’amministrazione comunale aveva indicato l’8 marzo come termine ultimo per la pubblicazione delle nuove ordinanze’ non corrisponde al vero,” ha spiegato Grandu. “Abbiamo sempre comunicato che saremmo stati operativi entro il mese di marzo.” Infatti, l’ordinanza sull’occupazione del suolo pubblico è stata già emanata ai primi giorni di marzo, mentre ieri è stata presentata alle Associazioni di categoria e alla Cooperativa bagnini l’ordinanza sugli orari dei trattenimenti musicali per la stagione estiva, che verrà pubblicata nei prossimi giorni.

Azioni concrete per la sicurezza e il potenziamento dei servizi

Grandu ha inoltre sottolineato che le linee guida sulla sicurezza sono frutto di un lavoro graduale, che sta già portando risultati positivi. Tra i principali provvedimenti, il Vicesindaco ha ricordato l’incremento dell’organico della Polizia Locale, con le prime assunzioni che avverranno già dal 1° aprile, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva. Inoltre, l’orario di servizio della Polizia è stato posticipato fino alle 4:00 per garantire una maggiore presenza sul territorio durante le ore notturne.

Un’altra misura importante riguarda il potenziamento della videosorveglianza, con nuovi impianti che verranno installati, in particolare nelle aree della Stazione ferroviaria, del comparto San Giorgio e in altre zone chiave del territorio. Inoltre, è in corso una collaborazione proficua con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per garantire una vigilanza complessiva maggiore durante la stagione estiva.

Un impegno costante per la comunità

Il Vicesindaco ha concluso affermando che le linee guida in tema di sicurezza sono il risultato di un intenso lavoro di confronto tra istituzioni e cittadini. L’Amministrazione sta lavorando costantemente per offrire risposte concrete alla comunità, in particolare nei periodi di alta affluenza turistica. Ha anche ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini, operatori e istituzioni per garantire la legalità e la sicurezza sul territorio.

“Riteniamo che ognuno, nel suo specifico ambito, debba fare la propria parte per collaborare con le istituzioni e assicurare il benessere di tutti,” ha concluso Grandu.