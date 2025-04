Cervia, Domenica 27 aprile torna “Sciame di Biciclette”: 16 km di pedalata tra natura e città

Dopo il rinvio per maltempo, domenica 27 aprile 2025 torna a Cervia l’appuntamento con “Sciame di Biciclette”, la tradizionale pedalata collettiva aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta.

Il percorso si snoderà per circa 16 chilometri, in un clima di condivisione e rispetto per l’ambiente. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cervia in collaborazione con A.S.D. Aquilotti Cervia, Pubblica Assistenza Città di Cervia, Associazione culturale Casa delle Aie Cervia, Coop Alleanza 3.0 – Cervia e i Consigli di zona di Cervia e Milano Marittima.

L’evento si inserisce all’interno della campagna regionale “Lib(e)riamo l’Aria”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna per incentivare forme di mobilità sostenibile.

? Programma della giornata:

Ore 9.00: ritrovo in Piazza Garibaldi

Ore 9.30: partenza della pedalata

Ore 10.00: sosta ristoro alla Casa delle Aie

Ore 12.00: arrivo al Centro Visite Saline con ristoro per tutti

Ai partecipanti saranno distribuite pettorine fino a esaurimento.

L’assistenza sanitaria durante tutta la manifestazione sarà garantita dalla Pubblica Assistenza della Città di Cervia. L’organizzazione, tuttavia, declina ogni responsabilità per eventuali accadimenti durante la pedalata.

???? Il percorso completo:

Piazza Garibaldi – Viale G. Di Vittorio – Via Stazzone – pista ciclabile adiacente a Via A. Ascione – Casa delle Aie – pista ciclabile “L. Guerra” – Viale Matteotti – 19ª Traversa – Lungomare Milano Marittima – Via Boito – Viale 2 Giugno – Viale Oriani – Via Ponte Paratoie – Piazza A. Costa – Circonvallazione Sacchetti – Rotonda Pertini – Via Martiri Fantini – Via Galilei – pista ciclabile saline – Centro Visite Saline.