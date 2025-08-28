Cervia e Milano Marittima, nuovi orari e punti raccolta rifiuti per l’Ironman: le novità dal 15 settembre

Con l’arrivo dell’Ironman, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre, cambiano gli orari e le modalità di raccolta rifiuti a Cervia e Milano Marittima. Hera ha predisposto misure straordinarie per garantire il servizio durante l’evento sportivo internazionale che interesserà gran parte del lungomare.
Zona Transition: punti di raccolta temporanei
Da lunedì 15 settembre fino a lunedì 22, sul lungomare Deledda, nell’area compresa tra il bagno White Beach 150 e il bagno Dover 175, verrà allestita la zona Transition, chiusa con transenne e corridoi di accesso fino a Viale Italia.
Poiché i mezzi non potranno transitare in questa zona, Hera installerà punti di raccolta temporanei per sostituire il servizio porta a porta, che tornerà operativo martedì 23 settembre. Gli stabilimenti balneari dovranno conferire i rifiuti nei punti più vicini, poiché i corridoi saranno chiusi da venerdì 19 mattina fino a domenica 21 sera.
Anticipi e variazioni orarie per la raccolta
-
Sabato 20 settembre, nelle zone del lungomare interessate dall’Ironman, la raccolta del vetro inizierà alle 3 del mattino anziché alle 9, a causa del blocco stradale.
-
Nelle aree di Castiglione di Cervia (Tantlon), Castiglione di Ravenna-Casemurate, Mensa-Matellica, Villa Inferno-Cannuzzo-Pisignano, la raccolta plastica/lattine sarà anticipata alle 3 di notte (anziché alle 11).
-
Milano Marittima centro: nelle giornate di sabato 20 e domenica 21, famiglie (calendario rosa) e attività (calendario grigio) dovranno esporre i rifiuti dalle 23 della sera precedente alle 3 del mattino, anziché nella fascia 12-13.
Dettaglio:
-
Famiglie (rosa): organico/sfalci dalle 23 di sabato alle 3 di domenica.
-
Attività (grigio):
-
venerdì ? sabato: organico e cartone (23-3)
-
sabato ? domenica: indifferenziato, organico e cartone (23-3).
-
Come informarsi e contatti utili
Per chiarimenti sui servizi e sugli orari, è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero verde 800.999.500, attivo lunedì-venerdì (8-22) e sabato (8-18).
Ulteriori informazioni, calendari e planimetrie sono disponibili sul sito gruppohera.it