Cervia e Milano Marittima ospitano il Grand Prix Offshore: in Romagna il via al Mondiale di Motonautica Classe 3D/5000

Tutto pronto per il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima, la prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000, che dal 20 al 22 giugno trasformerà la riviera romagnola nella capitale internazionale della motonautica.

I protagonisti: nove equipaggi da tutta Europa

Saranno nove gli equipaggi in gara, provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia, pronti a sfidarsi nelle due manche previste:

Venerdì 20 giugno : Short Race nel pomeriggio

Domenica 22 giugno: Long Race a mezzogiorno

Definita la Formula 1 del mare per velocità, tecnica e spettacolarità, la Classe 3D/5000 rappresenta l’élite della motonautica offshore.

Una festa in mare e a terra

L’evento non sarà solo sportivo: sabato 21 giugno, per celebrare il ventennale della Notte Rosa, Piazza Torre San Michele ospiterà un grande DJ set firmato Radio Studio Delta, con la partecipazione dello special guest DjTrizza.

Due le location principali:

Porto Turistico di Cervia : sede delle gare e paddock tecnico

Piazza Torre San Michele: village ufficiale con palco, intrattenimento e attività per il pubblico

Spettacolo assicurato anche fuori gara

Tra le esibizioni collaterali:

Il campione mondiale Roberto Mariani con le sue evoluzioni di freestyle jetski

Il Fly Tandem Show Hydrofly di Mattia Lancia e Carlotta Infussi

La mostra di barche storiche da corsa, a cura dell’omonima associazione

Le gare saranno trasmesse in live streaming sui canali social ufficiali della Federazione Italiana Motonautica (FIM).

Le parole degli organizzatori

“Cervia e Milano Marittima diventano un grande palcoscenico per sport, tecnologia e valorizzazione del territorio”, ha dichiarato Alessandro Correggiari, Patron dell’evento.

“È un appuntamento di prestigio internazionale, che dimostra le capacità dell’Italia nel coniugare sport e innovazione”, ha aggiunto Giorgio Viscione, Presidente FIM.

“Vogliamo fare di Cervia una tappa fissa del calendario mondiale”, ha commentato Massimo Lippi, Presidente Commissione Offshore FIM.

“Questo evento è un primo passo verso la riqualificazione del porto turistico e lo sviluppo della nautica come risorsa turistica”, ha spiegato Riccardo Sandri, Direttore del Porto Turistico di Cervia.

Team italiani in primo piano

Grande attesa per le performance dei team italiani:

D20 : Serafino Barlesi (Roma) e Joakim Kumlin (Svezia), neo campioni europei

D10 : Andrea e Lorenzo Bacchi

D6 : Giampaolo Montavoci e Leopoldo Assi

D8 : Fabio Magnani e Alberto Huober

D17 : Fernando De Mitri e Mario Petroni

D2 : Diego Cardazzo e Gianluca Coltro

D3: Roberto Lo Piano e Alfredo Amato

Tra gli stranieri più attesi, il duo franco-norvegese Pinelli-Braaten (D96) e i finlandesi Johnsson-Myllymaki (D101).

Un weekend da non perdere tra adrenalina, spettacolo e mare

Con il Grand Prix Offshore 2025, Cervia e Milano Marittima si confermano destinazioni chiave per lo sport internazionale e la valorizzazione del territorio attraverso la passione per il mare. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo mozzafiato e vivere un’esperienza tra tecnologia, motori e intrattenimento.