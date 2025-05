Cervia. Funerali di Elisa Spadavecchia, l’ex insegnante deceduta in spiaggia a Pinarella

Venerdì 30 maggio alle ore 14.30 si terranno i funerali di Elisa Spadavecchia, l’ex insegnante deceduta in un incidente sulla spiaggia di Pinarella. La donna è stata investita e uccisa da una ruspa durante un intervento di lavori sulla battigia. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa di San Marco a Creazzo, in provincia di Vicenza, dove amici, parenti e rappresentanti istituzionali si riuniranno per salutare Elisa. Tra le presenze, ci sarà anche una delegazione del Comune di Cervia, guidata dall’assessora Michela Brunelli, per esprimere solidarietà e vicinanza all’intera famiglia.