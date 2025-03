Cervia, “Giochiamo al Museo”: laboratori gratuiti al MUSA sulla stampa a ruggine

Proseguono con successo le iniziative del MUSA – Museo del Sale di Cervia dedicate alle famiglie, un’opportunità unica per scoprire le tradizioni locali e sperimentare direttamente alcune attività legate al passato del territorio. Domenica 30 marzo e nelle successive domeniche di aprile (eccetto Pasqua), il museo organizza quattro laboratori gratuiti dedicati alla decorazione delle stoffe utilizzando l’antica tecnica della stampa a ruggine, una tradizione storica della Romagna.

La stampa su tela è uno dei simboli storici della regione, e sebbene l’origine di questa tecnica non sia ancora certa, si pensa che la sua diffusione in Europa risalga al VI secolo, perfezionandosi nel XVII secolo grazie ai metodi importati dall’Oriente, in particolare dall’India. Alcuni stampini in legno del XVII secolo, simili a quelli utilizzati in Romagna, sono conservati a Roma, suggerendo che la tecnica si sia diffusa nella periferia, arrivando a stabilirsi fortemente in Romagna, dove ancora oggi è viva e viene tramandata di generazione in generazione. La stampa a ruggine è stata anche un elemento iconico nelle campagne romagnole, spesso presente sui drappi che coprivano i buoi durante i mesi freddi, con l’immagine di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.

Nel 1997, con l’obiettivo di preservare e valorizzare quest’arte, le poche botteghe artigiane della Romagna si sono unite nell’Associazione Stampatori Tele Romagnole, creando un marchio che garantisce l’autenticità dei prodotti realizzati con le antiche tecniche.

I laboratori, condotti da Elisa e Maurizio, membri dell’Associazione, offrono ai visitatori del MUSA l’opportunità di scoprire e provare questa affascinante tecnica. I laboratori si terranno nelle domeniche 30 marzo, 6, 13 e 27 aprile, dalle 15:00 alle 17:00.

L’accesso ai laboratori è gratuito e incluso nel biglietto d’ingresso al museo: bambini ingresso gratuito, adulti 2,00 €.

