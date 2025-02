Cervia. Grande successo per l’iniziativa dedicata alla riscoperta del tennis cervese

Più di 50 anni di storia sportiva raccontata dai protagonisti

Una serata sul ricordo di una grande avventura sportiva ha celebrato la storia recente del tennis cervese. Il maestro Giancarlo Coffari ha radunato ieri sera presso il ristorante Cà Nori a Cervia ben 120 persone, tra appassionati, maestri, tecnici, giocatori, dirigenti.

Presenti il vicesindaco di Cervia Gianni Grandu e i rappresentanti dei cinque club cervesi, Circolo Tennis Cervia, Polisportiva 2000 Cervia, Mi.Ma Mare Pineta, Ten Sport Center e Lungomare Tennis.

Davanti a 230 fotografie raccolte e assemblate da Mario Rapezzi, si sono vissuti più di 50 anni di tennis, in un clima di grande partecipazione, sull’onda di ricordi indelebili di amicizia, goliardia e grande tennis.

Dall’era pioneristica dei primi campi da tennis al Mare Pineta alla Coppa Davis organizzata nel 1982 al Circolo Tennis Cervia, fino al Challenger Atp di qualche anno dopo dove Paolo Pambianco raggiunse le semifinali.

“Questa iniziativa racconta la storia di una bellissima eredità sportiva e sociale, – ha dichiarato il vicesindaco Gianni Grandu – che deve diventare un passaggio di testimone verso le nuove generazioni. Una serata di grande partecipazione all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e della storia di uno sport che ha sempre caratterizzato la nostra città”.

Dopo il saluto di Gianni Grandu, i protagonisti sono stati i maestri, i tecnici e i palleggiatori che hanno fatto e fanno la storia del tennis cervese.

La sala ha tributato un omaggio agli indimenticati Virginio Guidazzi, Roberto Castellani, Mario Borghetti, Giovanni Scaunic, Paolo e Mario Cortesi, Franco Claudi, Bruno Guidazzi, Franco Bersani, Valentino Casadei e Primo Enzo Bianchi, detto “Pela”.

Tanti i maestri presenti, tutti attori di questo straordinario movimento: Gabriele Guerrini, Fabio Pilotti, Alessandro e Riccardo Rondinelli, Enrico Casadei, Paolo Pambianco, Enzo Bonaldo, Gianfranco Guidazzi, ex giocatori del calibro di Andrea Mazzavillani, ora direttore sportivo del Circolo Tennis Cervia, il presidente della Polisportiva 2000, Maurizio Tappi, e tanti altri.

Il maestro Coffari, supportato da Gianluca Bagnara, ha poi sottolineato come la realtà locale sia la città dei 40 campi da tennis tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, ribadendo come sia necessario rilanciare la città come la sede ideale per il grande tennis.

La serata è stata anche l’occasione per lanciare la prossima edizione di “Bianco & Legno”, che quest’anno si svolgerà nel mese di agosto in contemporanea in tutti i Club cervesi. “Dai 60 partecipanti dell’anno scorso vogliamo arrivare a 150, sarà la nuova cartolina di Cervia” ha chiuso Coffari.

Cervia, 20 febbraio 2025