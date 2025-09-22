Cervia. Il Sindaco e il Vicesindaco hanno premiato  Aldo Rock

Il Sindaco Mattia Missiroli e il Vicesindaco con delega alla sport Gianni Grandu e il Vicesindaco all’interno dell’evento di Ironman, hanno premiato il maratoneta e triatleta Aldo Rock.

Queste le parole nell’attesto del riconoscimento: “Aldo Rock pioniere e voce del triathlon italiano. Cervia lo celebra nei quant’anni di passione, fatica e leggenda. Con lo stesso entusiasmo di sempre ha trasformato lo sport in un inno alla vita ispirando generazioni di triatleti”.

*************

Aldo Rock, alias Aldo Calandro, è il poliedrico ed eccentrico maratoneta/triatleta/deejay che ogni venerdì mattina è con Linus ai microfoni di “Radio Deejay” per raccontare le sua grande passione per la corsa. E’ stato uno dei primi “Ironman italiani” ( ha fatto il suo primo triatlhon nel 1986) e con le sue imprese a piedi e in bici ha attraversato deserti, fiumi e montagne di tutto il mondo.

Per approfondimenti:

https://fantagalla.altervista.org/AldoRock/aldo_rock_biografia/