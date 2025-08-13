Cervia, il Vice Sindaco Grandu saluta i ciclisti del “Cervia Summer Bike” nel decimo anniversario del gruppo

Ieri, martedì 12 agosto, in una mattinata caratteristica della settimana di Ferragosto, l’assessore allo sport e Vice Sindaco di Cervia, Gianni Grandu, ha portato il suo saluto agli atleti del gruppo “Cervia Summer Bike” durante il tradizionale ritrovo sotto la Torre San Michele, luogo simbolo della città. L’incontro si è svolto prima della partenza per un’escursione programmata nelle colline circostanti.

Ad accompagnare Grandu, anche Giorgia Anastasi, rappresentante della fondazione “Cervia In”.

Il “Cervia Summer Bike” è un gruppo di ciclisti nato spontaneamente e che quest’anno festeggia i dieci anni di attività. Originariamente i ciclisti si ritrovavano al semaforo delle Saline, nel cortile dedicato all’indimenticato Guerrino Altini, mentre da qualche anno il punto di partenza si è spostato sul lungomare di Cervia per garantire maggiore spazio e sicurezza.

«Grazie all’impegno dei fondatori Andrea, Giacomo e Giorgio, la chat del CSB conta oggi ben 219 membri», si legge nel comunicato. Da giugno a settembre, il gruppo si raduna non solo nei weekend, ma anche il martedì e il giovedì mattina, per affrontare insieme i percorsi delle colline in un’occasione di sport e amicizia.

Il Vice Sindaco Gianni Grandu ha voluto sottolineare l’importanza di questo gruppo che, con la sua attività continuativa, rappresenta un valore per la comunità sportiva e sociale di Cervia.