Cervia, incendio lampo nel parcheggio a Cannuzzo: chiosco salvato ma auto distrutta

Ieri sera, intorno alle 22, un episodio inaspettato ha scosso la tranquilla area di Cannuzzo, a Cervia. Un incendio è scoppiato in un parcheggio situato tra via Salara e via dei Muratori, interessando una Fiat Panda parcheggiata in prossimità di un chiosco di piadina. Le fiamme, originatesi dal veicolo, si sono propagate rapidamente, colpendo il rivestimento in plastica del chiosco e minacciandone l’integrità.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Cervia si è rivelato decisivo: i soccorritori sono intervenuti con rapidità e precisione, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente e compromettessero l’intera struttura del chiosco. Nonostante l’eroico intervento, la Fiat Panda è andata completamente distrutta dall’incendio.

Sul luogo dell’evento sono accorsi anche i Carabinieri di Cervia e Milano Marittima, i quali hanno avviato le prime verifiche per chiarire le cause del rogo. Le autorità continuano a raccogliere informazioni utili all’accertamento dei fatti, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata per la sicurezza del territorio.

L’episodio, sebbene di breve durata, evidenzia come la prontezza dei soccorritori e la collaborazione tra le forze dell’ordine siano fondamentali per salvaguardare strutture pubbliche e private, prevenendo danni maggiori.