Cervia. Iniziano i lavori per la realizzazione del nuovo ponte in viale Matteotti sul canale Cupa. Modificata la viabilità

Sono partiti oggi i lavori di realizzazione del nuovo ponte stradale in attraversamento dello scolo Cupa a collegamento tra le località di Milano Marittima sotto il Comune di Cervia e di Lido di Savio sotto il Comune di Ravenna.

L’intervento, dell’importo complessivo di € 1.100.000,00, risulta finanziato per € 1.000.000,00 mediante fondi statali stanziati in seguito agli eventi alluvionali del Maggio 2023, e per la restante parte mediante somme del Comune di Cervia.

Le attività previste sono la completa demolizione dell’attuale struttura – che presenta numerosi ammaloramenti nelle parti in cemento armato e risulta insufficiente dal punto di vista idraulico, e la realizzazione di una nuova struttura in cemento armato con due corsie stradali ed un’ampia corsia ciclopedonale.

Per l’esecuzione dell’intervento sono necessarie opere preliminari, avviate questa settimana, quali lo spostamento mediante realizzazione di linee di by-pass delle numerose linee dei sottoservizi transitanti sul ponte, quali linea elettrica a media tensione, dorsale gas, linea acquedotto, linea di fibra ottica, linea di telecomunicazioni, linea di illuminazione pubblica.

Nella giornata di oggi si è proceduto con il completamento delle attività di accantieramento e la chiusura del ponte al traffico veicolare.

Sono già posizionati segnali di preavviso e di deviazione lungo la viabilità alternativa (ponte di via Lord Byron posto a circa 200 m a monte).

Parallelamente ai lavori principali sul ponte, verranno avviati interventi sui sottoservizi ad opera di Hera S.p.A. a partire da fine gennaio.

I lavori verranno conclusi entro l’anno.

L’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti ha dichiarato: “Il ripristino del ponte sul canale Cupa è un’opera di fondamentale importanza, in quanto collegamento strategico fra Milano Marittima e Lido di Savio. Grazie anche ai contributi dello Stato è ora possibile costruire un nuovo ponte che garantisca una migliore viabilità e maggiore sicurezza idraulica. Il progetto si integra nell’intervento di riqualificazione dell’ingresso di Milano Marittima che ha già visto la realizzazione della nuova rotatoria ed il rifacimento del tratto finale di viale Matteotti”.