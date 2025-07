Cervia, kayakista in difficoltà salvato a largo di Pinarella: in azione i Vigili del Fuoco di Cesenatico

È stato tratto in salvo questa mattina un uomo finito in mare a bordo del suo kayak a circa 400 metri dalla costa di Pinarella. Il suo recupero è avvenuto grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco, in azione sul tratto costiero come parte del nuovo presidio estivo attivo a Cesenatico.

L’allarme è scattato poco dopo l’avvistamento del kayak rovesciato: l’uomo era in acqua e non riusciva a risalire sull’imbarcazione. Le squadre specializzate si sono immediatamente attivate per riportarlo in sicurezza e recuperare il mezzo, raddrizzandolo e trainandolo fino a riva. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per il protagonista dell’incidente, grazie alla prontezza e all’esperienza dei soccorritori.

Il dispositivo di sorveglianza acquatica dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è stato ufficialmente avviato in questi giorni a Cesenatico, con lo scopo di garantire sicurezza lungo tutta la costa romagnola durante la stagione turistica. E già nelle prime 48 ore, il personale è stato chiamato a intervenire in più occasioni.

Sabato, a poche ore dall’attivazione del presidio, i vigili erano stati impegnati in un duplice intervento: prima per prestare assistenza a due persone in difficoltà a bordo di un piccolo catamarano rovesciato, poi per soccorrere una donna caduta lungo la banchina del Portocanale di Cesenatico. In entrambi i casi, i soccorritori hanno fornito supporto immediato e messo in sicurezza le persone coinvolte, fino all’arrivo del personale sanitario nel secondo episodio.

Il presidio acquatico, operativo per tutta la durata dell’estate, è stato istituito con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, pronto intervento e tutela della vita in mare. La presenza costante dei Vigili del Fuoco su questo fronte si conferma strategica per rispondere con efficacia alle emergenze che possono verificarsi nel periodo di massima affluenza balneare.