Cervia. “La salute a tavola”: giovedì 10 aprile Cervia a cena contro il cancro

L’evento, a sostegno dello IOR e dei suoi programmi di prevenzione, si terrà presso l’IIS “Tonino Guerra” e vedrà la partecipazione degli studenti dell’Istituto

Giovedì 10 aprile, a partire dalle ore 20, presso l’IIS “Tonino Guerra” di Cervia situato in Piazzale Pellegrino Artusi 7, si terrà una cena di beneficenza dal titolo “La Salute a Tavola”: un evento che abbinerà la raccolta fondi a favore della lotta contro il cancro alla sensibilizzazione intorno alle tematiche della prevenzione delle malattie tramite abitudini più sane e consapevoli in cucina. La quota di partecipazione, infatti, pari a 40 euro a persona, andrà a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo: in particolare l’utile servirà a sostenere i laboratori di alimentazione che lo IOR porta avanti presso il PRIME Center, la struttura sorta nel 2021 presso San Cristoforo di Cesena nata proprio per diffondere sul nostro territorio quella cultura del benessere utile a minimizzare il rischio di insorgenza di patologie come il cancro. L’evento stesso, che ha ricevuto la collaborazione convinta e il patrocinio del Comune di Cervia, rappresenterà un momento di sensibilizzazione, per tutti i partecipanti, di quanto abitudini più consapevoli a tavola possano fare la differenza: studi recenti confermano che circa un terzo delle neoplasie potrebbe essere evitata semplicemente grazie a un’alimentazione più equilibrata. Per questo motivo sarà presente la dott.ssa Sara Boni, dietista del PRIME Center, che oltre a proporre un intervento di carattere scientifico sui cibi da introdurre nella nostra dieta ha curato la scelta delle portate insieme all’altro ospite della serata, Omar Casali, lo chef del Maré di Cesenatico. Quest’ultimo sarà a capo di una brigata molto particolare, composta appunto anche dagli studenti dell’IIS “Tonino Guerra”, struttura che ospiterà la cena di beneficenza.

Per l’occasione lo chef Casali e la dott.ssa Boni hanno approntato un menù particolare, per dimostrare ai presenti che ricette salutari, che tengano conto delle stagionalità e dei fabbisogni del nostro organismo, non debbano tradursi necessariamente in piatti poco appetitosi: al contrario, benessere a tavola e gusto possono coesistere. Si inizierà con un antipasto green a base di verdure primaverili dell’orto, foglie, erbe e alghe, per poi continuare con un primo a base di penne al teff e carbonara di Romagna. Il secondo consisterà in un filetto di sgombro con pane profumato e salsa di broccoletti. Concluderà il pasto un dessert in cui il colore rosso la farà da padrona, grazie alla presenza di frutti e ortaggi tra cui fragole, rape e lamponi. Innovazione, salute, buon gusto: una cena che si ripromette di accontentare anche i palati più scettici nei confronti di una sana alimentazione, allo scopo di diffondere sul territorio la cultura, appunto, della “Salute a Tavola”.

«Da tempo l’Istituto Oncologico Romagnolo veicola le tematiche della prevenzione non tanto attraverso conferenze e incontri ma laboratori teorico-pratici che offrano una vera e propria esperienza ai suoi partecipanti – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – giovedì 10 aprile sarà forse la prima volta che usciamo dal contesto del “workshop” per offrire un vero e proprio “Charity Dinner” improntato sulla salute e il benessere a tavola. Sarà un format nuovo ma siamo sicuri che da questa collaborazione con il Comune di Cervia e con gli insegnanti e studenti della IIS “Tonino Guerra” non potrà che nascere un evento di livello, che speriamo possa essere replicato sul territorio affinché la Romagna sia sempre più un’area di tolleranza zero nei confronti dei tumori. Gli studi recenti hanno dimostrato che lo stile di vita possiede un peso specifico molto più importante rispetto alla genetica, nello sviluppo dei tumori: questo significa che, per quanto sia importante investire sulla ricerca per trovare nuove terapie sempre più efficaci e personalizzate, è sulla prevenzione che si gioca la partita decisiva per un futuro sempre più libero dal cancro. Qualsiasi evento possa aiutarci a veicolare i giusti messaggi alla popolazione per renderla più consapevole di tematiche come alimentazione e esercizio fisico diventa quindi fondamentale. Cervia, peraltro, è una città che è strettamente legata alle nostre attività di assistenza, con uno zoccolo duro di volontari impegnati specialmente nel servizio d’accompagnamento: vista la sensibilità che anima questo Comune sono sicuro che la risposta della popolazione sarà convinta».

Il Vicesindaco del Comune di Cervia, Gianni Grandu, aggiunge: «Un’iniziativa importante che vede unite tre realtà quali il mondo della scuola, della ricerca medica e l’amministrazione per sostenere la lotta contro il cancro. Un’occasione anche per sensibilizzare alla prevenzione delle malattie, grazie ad una sana alimentazione e a stili di vita virtuosi. Siamo orgogliosi che questo evento di beneficenza a favore dello IOR si svolga a Cervia e nel nostro Istituto “Tonino Guerra”, un’eccellenza nel mondo dell’istruzione superiore a livello alberghiero e linguistico. Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, ai volontari e alle realtà coinvolte. Cervia è sempre stata una città attenta, con una comunità coesa e generosa che anche in questa occasione manifesterà la sua sensibilità».

Per l’evento “La Salute a Tavola” si ringraziano i Conad di Cervia e Pinarella per la fornitura dei prodotti che serviranno alla composizione dei piatti. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi entro e non oltre venerdì 4 aprile al numero 0544.34299 o alla mail ravenna@ior-romagna.it.