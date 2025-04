Cervia lancia la 45ª edizione di ARTEVENTO, il festival dell’aquilone che unisce arte, ecologia e pace

Sarà presentata martedì 15 aprile alle ore 11, presso l’Ex Barrumba di Pinarella (viale Emilia 125), la 45ª edizione di ARTEVENTO CERVIA, il Festival Internazionale dell’Aquilone, riconosciuto a livello mondiale come il più longevo e partecipato evento del genere.

In programma dal 24 aprile al 4 maggio, con una preview speciale dal 19 al 21 aprile tra mostre e laboratori creativi, il festival accoglierà oltre 250 “artisti del vento” provenienti da cinque continenti, per un’edizione che si preannuncia memorabile. L’evento sarà infatti dedicato agli 80 anni della Liberazione, fondendo l’aquilone – simbolo di libertà, leggerezza e respiro ecologista – con un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti tra arte visiva, performance, inclusione e valori umanitari.

ARTEVENTO è il primo evento al mondo ad aver elevato l’aquilone a forma d’arte ambientale, veicolo culturale e strumento di pace. In occasione dei tre ponti primaverili, Cervia diventa il centro internazionale del volo creativo, trasformando il cielo in una tela in movimento.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, l’assessore alla cultura Federica Bosi, Caterina Capelli, fondatrice e art director del festival, e rappresentanti di enti culturali e istituzioni nazionali, regionali e locali, tra cui il Ministero della Cultura, la Fondazione ATER, APT Servizi Emilia-Romagna e la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace.