Cervia, l’Assessore al Verde Federica Bosi incontra Anna Pasimeni, donatrice di tre pini al Comune

L’Assessore al Verde del Comune di Cervia, Federica Bosi, ha incontrato la signora Anna Pasimeni, che ha generosamente donato tre pini alla città. Gli alberi sono stati piantati in via Matteotti e rappresentano un omaggio della signora Pasimeni in memoria del marito, il Dott. Giovanni Morgagni, stimato farmacista e fondatore della farmacia nella Rotonda 1° maggio a Milano Marittima.

L’Assessora Bosi ha espresso a nome dell’intera comunità cervese il più sentito ringraziamento ad Anna Pasimeni per la sua sensibilità ambientale e il prezioso gesto di solidarietà verso il territorio.