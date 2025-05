Cervia, lavori Hera alla centrale idrica il 12 e 13 maggio: possibile calo di pressione in città e nelle località limitrofe

Lunedì 12 e martedì 13 maggio, dalle 9:00 alle 18:00, la multiutility Hera eseguirà un intervento di efficientamento tecnico alla centrale idrica di via XXII Ottobre, a Cervia. I lavori coinvolgeranno le località di Cervia, Milano Marittima e Pinarella, senza tuttavia comportare interruzioni nella fornitura d’acqua.

Durante le operazioni, le zone interessate saranno rifornite dai serbatoi pensili di Tagliata e Lido di Savio, ma potrebbero verificarsi lievi abbassamenti di pressione. Al termine dei lavori – previsto entro le ore 18 di martedì 13 – si potrebbero inoltre registrare alterazioni temporanee del colore dell’acqua, che non compromettono la potabilità. In questi casi Hera consiglia di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti fino al ritorno alla normalità.

Comunicazioni e contatti utili

I cittadini interessati riceveranno un avviso tramite sms, a condizione che abbiano attivato il servizio gratuito di notifica per interruzioni idriche programmate. Chi non è ancora iscritto può farlo online al link: gruppohera.it/avviso-di-interruzione-servizio

In caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, i lavori potrebbero essere rinviati a data da destinarsi.

Per guasti o emergenze idriche, è sempre attivo il numero verde di pronto intervento Hera 800.713.900, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.