Cervia. Lavori Pubblici. Ponte di via Matteotti sul canale Cupa: da venerdì 16 maggio riapertura provvisoria del ponte e sospensione dei lavori nel periodo estivo 

Da venerdì 16 maggio, per tutto il periodo estivo, verrà sospesa l’attività di cantiere e riaperto provvisoriamente il ponte di viale Matteotti sullo scolo Cupa, collegamento fra Milano Marittima e Lido di Savio.

La riapertura limitata al periodo estivo, permetterà il transito veicolare presso il ponte limitatamente ai mezzi aventi massa inferiore a 3,5 t (in maniera analoga alla limitazione che era presente prima dell’inizio dei lavori), oltre che al transito in sicurezza di pedoni e ciclisti lungo il lato mare dell’infrastruttura.

Nei mesi di gennaio-febbraio-marzo ed aprile 2025 sono stati eseguiti i lavori propedeutici alla realizzazione della nuova infrastruttura che hanno riguardato la realizzazione delle deviazioni di tutti i sottoservizi presenti presso il ponte per permetterne la demolizione. Gli interventi sono stati eseguiti in stretto coordinamento tra l’impresa esecutrice del nuovo ponte e gli Enti gestori dei sottoservizi, con le relative ditte esecutrici.

In particolare, sono intervenute HERA S.p.A. per l’esecuzione delle modifiche alla rete acquedottistica presente, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. per l’esecuzione dello spostamento della dorsale di distribuzione gas, E-DISTRIBUZIONE S.p.A. per lo spostamento della linea di media tensione, FIBERCOOP S.p.A. per lo spostamento delle linee di telecomunicazione in rame ed in fibra ottica.

I nuovi sottoservizi sono stati collocati lungo una passerella provvisoria posta in affiancamento al ponte in modo da permetterne la futura demolizione.

Dopo l’estate i lavori riprenderanno con la realizzazione dei pali trivellati di fondazione, demolizione del ponte e realizzazione della nuova infrastruttura.

Cervia, 15 maggio 2025