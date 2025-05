Cervia, orti comunali ai pensionati: domande entro il 4 giugno per la nuova graduatoria straordinaria

Il Comune di Cervia ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative all’assegnazione degli orti comunali di via Caduti per la Libertà, riservati ai pensionati. L’avviso riguarda la formazione di una graduatoria straordinaria per l’anno 2025, pensata per garantire l’accesso a uno spazio verde da coltivare in autonomia, promuovendo socialità e benessere.

Possono presentare richiesta i cittadini pensionati residenti nel territorio comunale, a condizione che siano in grado di occuparsi personalmente della coltivazione dell’appezzamento. Non è ammessa la partecipazione di nuclei familiari che già possiedano o utilizzino, a qualsiasi titolo, altri terreni coltivati a orto.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 4 giugno 2025. Gli interessati possono ritirare il modulo presso gli uffici del Servizio “Servizi alla Persona” in viale Roma 33, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, giovedì anche dalle 15 alle 17), oppure scaricarlo dal sito istituzionale del Comune di Cervia.

La documentazione, comprensiva della copia del documento d’identità, può essere consegnata a mano presso gli uffici competenti oppure inviata via email agli indirizzi:

amministrativiservizipersona@comunecervia.it

comune.cervia@legalmail.it

L’iniziativa rientra nelle politiche di sostegno alla terza età e promozione del benessere attivo, offrendo un’occasione concreta per vivere all’aria aperta, mantenersi in attività e creare legami di comunità.