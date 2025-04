Cervia ospita il convegno internazionale “Crossroads of Europe” per un turismo sostenibile e inclusivo legato al patrimonio storico delle fortificazioni

Dal 7 al 9 aprile 2025, Cervia sarà al centro di un’importante riflessione sul turismo sostenibile e inclusivo, in occasione del convegno internazionale “Crossroads of Europe”. L’evento, che si inserisce all’interno del progetto europeo FORTIC, coinvolgerà esperti, accademici e professionisti del settore turistico per discutere di come valorizzare il patrimonio storico delle fortificazioni e delle architetture difensive, attraverso nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Il progetto FORTIC, finanziato dal Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA 2021-2027, mira a rafforzare il ruolo del patrimonio culturale legato alle fortificazioni nel territorio transfrontaliero adriatico. Il comune di Cervia, insieme a partner italiani e croati, contribuirà a sviluppare un turismo che promuova la sostenibilità, l’inclusività e l’accessibilità dei siti storici legati alla Seconda Guerra Mondiale, come i bunker costieri e i denti di drago.

Il convegno, che si terrà il 8 aprile presso l’Hotel Aurelia di Milano Marittima, offrirà uno spazio di confronto per esperti provenienti dalle università e dai centri di ricerca più prestigiosi a livello internazionale. Saranno presentate strategie e buone pratiche per rendere il patrimonio storico più fruibile e attrattivo, creando al contempo nuove opportunità economiche e sociali per le comunità locali.

Parallelamente, il Comune di Cervia ospiterà eventi come workshop e visite guidate per approfondire la storia delle fortificazioni e promuovere un turismo consapevole. Inoltre, durante l’evento si svolgerà anche l’assemblea di ATRIUM, un itinerario culturale del Consiglio d’Europa che mappa l’architettura dei regimi totalitari del XX secolo.

Un altro highlight del programma sarà la “Notte delle Fortezze” (9 maggio), un evento internazionale che permetterà di scoprire, attraverso visite guidate gratuite, i luoghi simbolo di Cervia, come la Torre San Michele, i bunker e la fortezza ritrovata in salina.

L’assessora Federica Bosi ha commentato: “Il programma dal 7 al 9 aprile pone Cervia al centro di una riflessione sul nuovo modello di turismo, capace di valorizzare un patrimonio storico e culturale di grande rilevanza. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per rendere fruibile e accessibile la storia, offrendo nuove prospettive di sviluppo per il nostro territorio.”

Cervia si conferma così come un punto di riferimento per la cultura e il turismo sostenibile, rafforzando il suo impegno a promuovere la memoria storica, la sostenibilità e l’inclusione sociale.