Cervia ospita la mostra “Grano Salis” di Margherita Levo Rosenberg: Arte Concettuale e Riflessi di Storia

Il Magazzino del Sale Torre di Cervia accoglierà la nuova esposizione di Margherita Levo Rosenberg, intitolata Grano Salis, un viaggio attraverso l’arte concettuale che unisce elementi di storia, psicologia e natura. La mostra, patrocinata dal Comune di Cervia e dalla Regione Emilia Romagna, sarà aperta al pubblico dal 29 marzo al 15 aprile 2025.

Dettagli evento

Sede: Magazzino del Sale Torre, via N. Sauro 24, 48015 Cervia (RA)

Date: 29 marzo – 15 aprile 2025

Vernissage: 29 marzo 2025, ore 16:30, con l’introduzione del prof. Matteo Galbiati, alla presenza dell’artista, del consigliere alla Presidenza della Regione Eleonora Proni e dell’Assessore Mirko Boschetti.

Orari di apertura:

Ogni giorno: 15:00 – 19:00

Giovedì e festivi: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

Ingresso: Libero

Info: Servizio progettazione culturale – IAT, tel. 0544.974400, www.turismo.comunecervia.it

L’esposizione: “Grano Salis” di Margherita Levo Rosenberg

Il Magazzino del Sale Torre, con le sue suggestive volte e le pareti di pietra che raccontano la storia di fatica e lavoro del sale, diventerà la tela perfetta per la nuova mostra dell’artista internazionale Margherita Levo Rosenberg. L’artista, particolarmente nota per il suo approccio all’arte concettuale, esporrà circa trenta installazioni che trasformeranno lo spazio del Magazzino in un percorso di riflessione sull’esistenza, la cultura e il linguaggio.

L’opera di Rosenberg si concentra sul “grano di sale”, simbolo di ricerca di senso e magia nell’esistenza. Ogni installazione invita il visitatore a riflettere sulla pluralità di significato che questo elemento ha acquisito nel corso della storia, esplorando la fatica di dare un nome alla complessità della vita. “Un piccolo granello di sale” sarà la metafora che l’artista intende lasciare nel cuore di ogni spettatore.

Un’occasione unica: da Parigi a Cervia

Con Grano Salis, Margherita Levo Rosenberg torna a esporre in Regione Emilia Romagna dopo un periodo di importanti successi internazionali. Tra le tappe recenti della sua carriera, ricordiamo l’acquisizione di un suo lavoro al Beaubourg di Parigi e le esposizioni a Palazzo Robellini di Acqui Terme, a Den Haag (Olanda) e a Osaka (Giappone). La sua prima mostra a Cervia segna un momento speciale per il pubblico romagnolo.

Un progetto con un cuore solidale

Alcune delle opere in mostra, tra cui l’installazione “Pensieri d’acqua e di Fango”, sono realizzate utilizzando materiali provenienti dai devastanti allagamenti di Genova nel 1992. Queste opere utilizzano il “rovello” come simbolo di riflessione e contengono una potente espressione di speranza e resistenza. In occasione della mostra, il ricavato di queste opere sarà devoluto all’Associazione Traversara in Fiore, per aiutare le persone colpite dalla tragica alluvione che ha colpito la Romagna nel 2024.

Chi è Margherita Levo Rosenberg

Nata a Ponti (Piemonte), Margherita Levo Rosenberg è una figura di rilievo nel panorama artistico internazionale. Laureata in Medicina e specializzata in Psichiatria, ha iniziato a indagare la relazione tra arte e psicologia, con un interesse particolare per i processi creativi e la loro applicazione psicoterapeutica. Le sue ricerche sulla creatività e sull’integrazione della personalità attraverso l’arte l’hanno portata a partecipare a numerosi congressi e conferenze internazionali. Le sue opere sono state esposte in gallerie e musei di tutto il mondo, e numerose pubblicazioni le sono state dedicate in riviste e tesi di laurea.

Un’opportunità imperdibile

La mostra Grano Salis rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’arte concettuale di Margherita Levo Rosenberg, in un contesto straordinario come il Magazzino del Sale di Cervia. Con il patrocinio delle istituzioni locali e un forte impegno sociale, l’esposizione promette di essere un evento significativo per gli amanti dell’arte e della cultura.