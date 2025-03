Cervia: prolungata la convenzione per la salina fino al 2029 per favorirne il rilancio

Il Comune di Cervia ha ufficializzato il prolungamento della convenzione con la Società Parco della Salina di Cervia s.r.l. fino al 31 dicembre 2029. Questo accordo, che ha ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio comunale, segna una tappa fondamentale nella gestione e valorizzazione della Salina, un patrimonio storico, culturale ed ecologico del territorio. La convenzione originaria, in vigore dal 2011, sarebbe dovuta scadere nel 2026, ma il recente evento alluvionale di maggio 2023 ha richiesto un prolungamento per favorire la ripresa completa dell’area.

A causa dei gravi danni subiti dall’alluvione, l’attività di raccolta del sale nel 2023 è stata compromessa, con il bilancio dell’anno che ha chiuso con una perdita di oltre 700.000 euro, coperta tramite riserve precedentemente accantonate. La società ha ricevuto supporto anche da privati cittadini, che hanno contribuito alla raccolta fondi per il ripristino delle zone danneggiate.

Il supporto istituzionale non è mancato: attraverso l’ordinanza n. 16/2023 del Commissario straordinario di Governo, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, sono stati stanziati 4,965 milioni di euro per la rigenerazione della Salina. Inoltre, con la nuova ordinanza in fase di emanazione dall’attuale Commissario straordinario, Ing. Fabrizio Curcio, verranno stanziati ulteriori 1,7 milioni di euro per continuare il processo di recupero.

Il prolungamento della convenzione è stato ritenuto necessario per garantire la continuità aziendale e ripristinare la Salina ai livelli precedenti il disastro naturale. Il Sindaco Mattia Missiroli ha sottolineato l’importanza della Salina per la città di Cervia e per l’intero Parco del Delta del Po, ribadendo che l’allungamento della convenzione permetterà di rafforzare l’ecosistema ambientale, la produzione di sale e la valorizzazione turistica del sito.

Il rilancio della Salina è parte di un piano ambizioso che prevede anche la candidatura del sito a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, il potenziamento del Museo delle Acque e la promozione di un Masterplan per attrarre turismo a livello nazionale e internazionale. Con questo nuovo piano industriale, Cervia punta a far della Salina un simbolo di innovazione e sostenibilità, portando avanti il programma di mandato dell’amministrazione comunale.

L’investimento continuo e il sostegno a questa realtà rappresentano non solo un passo per il recupero economico, ma anche un impegno verso la tutela di un’area naturale di grande valore storico, ambientale e culturale.