Cervia, sabato 24 maggio “A spasso con Tolmino”: letture itineranti e installazioni artistiche nel parco fluviale di Cannuzzo

Sabato 24 maggio 2025, il parco fluviale di Cannuzzo ospiterà un pomeriggio dedicato alla poesia e alla comunità con l’evento “A spasso con Tolmino”, un’iniziativa promossa dall’associazione culturale Tolmino Baldassari in collaborazione con il Consiglio di Zona 5 di Pisignano-Cannuzzo.

L’evento si svolgerà a partire dalle 16:30, con ritrovo presso la Casa di Tolmino in via Salara 151. Dopo i saluti istituzionali, verrà inaugurata una targa donata dalla BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, accompagnata dalla presentazione curata dal giornalista Massimo Previato, autore anche dell’iscrizione.

La manifestazione proseguirà con una passeggiata lungo il parco, intitolato al poeta Tolmino Baldassari nel 2019, durante la quale si susseguiranno letture poetiche ad opera di diversi artisti e del corpo studentesco della scuola primaria Enrico Fermi di Pisignano. I bambini, coinvolti nel progetto “Dialetto per tutti”, interpreteranno brani tratti dall’opera del poeta dialettale, contribuendo a rendere viva la tradizione culturale locale.

Nel percorso si potrà inoltre visitare la mostra “I colori della poesia, dodici pittori per Tolmino Baldassari”, a cura dell’associazione Menocchio, che offre un dialogo tra arte visiva e letteratura.

Durante la giornata verranno inaugurati nuovi elementi di arredo urbano, frutto del progetto di comunità “Un Parco fluviale per tutti”, nato dal percorso di Bilancio partecipato “C!Part – Cervia partecipa”. In particolare saranno presentati due barbecue in muratura nell’area di aggregazione e tre nuove panchine, posizionate lungo il percorso naturalistico sull’argine, con impresse alcune poesie di Tolmino Baldassari, tradotte in italiano per favorire la fruizione di tutti.

Il progetto, avviato nel 2021 e finanziato nel Bilancio di previsione 2023, ha visto un’ampia partecipazione della comunità che ha scelto di valorizzare questo spazio naturale, recentemente rinnovato dopo i danni causati dall’alluvione del 2023. Il parco rappresenta infatti un luogo di ritrovo e socializzazione particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, soprattutto nei fine settimana.

L’iniziativa vede il contributo di diverse realtà culturali e sociali del territorio, tra cui la Biblioteca comunale “Maria Goia”, l’associazione Grama, l’associazione di promozione sociale “Francesca Fontana” e Agenda Filosofica.