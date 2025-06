Cervia si prepara ad accogliere il CaterRaduno 2025: dal 26 giugno quattro giorni di musica, spettacolo e impegno civile

Cervia si anima in vista del CaterRaduno 2025, appuntamento ormai storico che celebra la fine dell’anno radiofonico di Caterpillar con quattro giornate dense di appuntamenti. Dal 26 al 29 giugno, la città sarà teatro di concerti, dirette radiofoniche, spettacoli e iniziative dedicate alla partecipazione civica, con Piazza Garibaldi come epicentro pulsante dell’evento.

La manifestazione si aprirà giovedì 26 alle 18 con la diretta di Caterpillar live su Rai Radio2, accompagnata dal duo emergente femminile Vale LP & Lil Jolie, cantautrici amiche e protagoniste di Sanremo Giovani 2024, che presenteranno i loro brani tra elettro-rock e post-punk. In serata, le vie di Cervia ospiteranno “Transumansia Quasi Trekking & Reading”, uno spettacolo itinerante ideato da Arianna Porcelli Safonov, che abbina letture tratte dal suo libro “Fottuta Campagna” a un’esperienza di trekking urbano, riflettendo sul rapporto tra città e natura.

La programmazione musicale femminile si arricchisce venerdì 27 giugno con il concerto all’alba di Malika Ayane, seguito dalla performance di Giulia Mei, cantautrice palermitana nota per X Factor, che si esibirà durante la diretta di Caterpillar in Piazza Garibaldi.

Sempre venerdì sera, alle 21, “La Grande Cena” animerà Piazza Garibaldi con una lunga tavolata solidale che proporrà 30mila cappelletti preparati a mano da volontari, il cui ricavato sarà destinato a Libera contro le mafie. La cena, promossa da Cervia Social Food e Coop, punta all’inclusione sociale e alla lotta allo spreco alimentare, con ingredienti locali e di recupero. A tutti i partecipanti verrà donato un lunchbox personalizzato per l’occasione.

Sabato 28 giugno si comincerà la giornata con “Storie radiofoniche in un giro di giostra”: protagonisti delle vicende raccolte da Caterpillar racconteranno la città dalla ruota panoramica, mentre nel pomeriggio sarà proiettato il film “GEN_” dedicato al medico Maurizio Bini, simbolo di rinascita e speranza. Nel tardo pomeriggio, Don Luigi Ciotti guiderà un’esperienza corale aperta a tutti con HardCoro, un coro pop-up per Libera, celebrando comunità e solidarietà. La serata si chiuderà con i concerti di Emma Nolde e LA NIÑA.

Il CaterRaduno 2025 si concluderà domenica 29 giugno alle 11 in Piazza Pisacane con il gruppo di lettura di Caterpillar e ospiti come Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Per la prima volta, spazio anche ai più piccoli con laboratori radiofonici organizzati da Radio Social Coast, per avvicinare bambine e bambini al mondo della radio.

L’immagine ufficiale del CaterRaduno di quest’anno è firmata da Alessandro Baronciani, e l’evento conferma Rai Radio2 e Caterpillar come un punto di riferimento per una comunità che condivide valori quali pace, sostenibilità e inclusione.

In attesa dell’inizio della festa, tutta la città di Cervia si prepara ad accogliere migliaia di appassionati, offrendo uno spettacolo ricco di contenuti culturali e sociali, fruibile in diretta radio, TV e streaming su tutte le piattaforme Rai.