Cervia, “Sposalizio del mare”: dal 30 maggio al 1° giugno tre giorni di storia, spettacoli e tradizioni con la suggestiva cerimonia dell’Anello

Un rito che attraversa i secoli, una promessa d’amore tra la città e il suo mare che si rinnova ogni anno dal 1445: torna lo Sposalizio del Mare, giunto alla 581ª edizione, con un ricco programma di eventi tra cultura, folklore, gastronomia e spiritualità. Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno, Cervia celebra una delle tradizioni più antiche e identitarie della Riviera romagnola.

Ad aprire i festeggiamenti, venerdì alle ore 21 in piazza Garibaldi, sarà il Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia (in caso di maltempo al Teatro “Walter Chiari”). Un’introduzione musicale che anticipa un fine settimana carico di significato e partecipazione.

Sabato: cerimonia dell’anello e omaggio a Pinzolo

Sabato 31 maggio alle ore 21 sarà la volta della Cerimonia dell’Anello, sempre in piazza Garibaldi, con lo scambio dei doni tra Cervia e la città ospite Pinzolo, in Trentino, legata da un’amicizia che dura da anni. Pinzolo, infatti, partecipa a Cervia Città Giardino e dona gli alberi di Natale che decorano il cuore della città in inverno.

Nel corso della cerimonia, saranno presentati anche Ilary Fontana e Serio Goffi, atleti del gruppo sportivo Cerviaman, nei panni della Dama dell’Anello e del Podestà, figure simboliche della rievocazione storica.

Domenica 1° giugno: il giorno del rito sul mare

Il momento più atteso è in programma domenica 1° giugno, giorno dell’Ascensione, quando si svolgerà l’antico rito in mare. L’intera giornata sarà costellata di appuntamenti:

Ore 10.00 – Piazzale dei Salinari: Trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco a cura degli Arcieri Città di Rimini “Seven Arrows”.

Ore 10.30 – Torre San Michele: Passeggiata patrimoniale “Mare e Pesca” a cura dell’associazione F.E.S.T.A.

Dalle ore 16.30 – Piazza Garibaldi: spettacolo di sbandieratori e musici del Palio del Niballo di Faenza, seguito dalla benedizione dell’anello da parte dell’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni , accompagnato dal Coro Ad Novas .

Ore 17.15: parte il Corteo Storico verso il porto canale, da dove le barche usciranno in mare aperto per la cerimonia.

La cerimonia in mare, durante la quale l’anello verrà benedetto e lanciato tra le onde, potrà essere seguita dal pubblico sui maxischermi in piazza Garibaldi e sul Lungomare D’Annunzio. Il gesto simbolico di recuperare l’anello porta con sé un augurio di fortuna e prosperità.

Una festa diffusa tra cultura, sapori e arte

Durante i tre giorni sarà possibile visitare numerose mostre artistiche allestite nel centro storico:

Magazzino del Sale Torre: Endless Summer

Sala Rubicone: Figure di donna e I luoghi del cuore, sculture in filo di ferro di Cristiano Antonini

Museo del Sale (Musa): Cervia città del sale e del mare

Sala Artemedia: Recupero artistico di mobili vintage e La perla, la piuma e il fiore di loto, mostra pittorica di Cat.H

Spazio anche ai sapori locali con “Un mare che unisce”, lo stand gastronomico del Circolo Pescatori “La Pantofla” in piazzale Aliprandi, che propone pesce fresco e ricette tipiche: aperto venerdì sera e per tutto il weekend a pranzo e cena.

Il sindaco Mattia Missiroli: “Un patto d’amore che si rinnova da secoli”

«Lo Sposalizio del Mare è una delle tradizioni più antiche e partecipate della nostra comunità», afferma il sindaco Mattia Missiroli. «È il matrimonio simbolico tra Cervia e il suo mare, un legame che racconta il nostro passato salinaro e commerciale, e che oggi rappresenta la nostra identità. Un rito carico di storia e significato che grazie alla partecipazione dei cittadini e dei volontari continua a rinnovarsi con orgoglio e passione».

Una storia lunga sei secoli

La tradizione dello Sposalizio del Mare nasce nel 1445, quando il Vescovo di Cervia Pietro Barbo – futuro papa Paolo II – per placare una tempesta gettò in mare il proprio anello pastorale. Da allora, ogni anno si ripete il gesto propiziatorio con la benedizione delle acque, in segno di armonia tra l’uomo e il mare.

Nel 1986 anche Papa Giovanni Paolo II volle celebrare personalmente questo rito, conferendogli un’ulteriore dimensione spirituale e universale.

Scarica il programma completo: sposalizio del mare locandina