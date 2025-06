Cervia, torna “La Piazzetta dei Bambini”: lunedì 9 giugno la presentazione della 15ª edizione con letture e spettacoli per famiglie

Lunedì 9 giugno 2025 alle ore 11.00, presso l’Antica Pescheria in Piazzetta Pisacane, si terrà la presentazione ufficiale della 15ª edizione de “La Piazzetta dei Bambini”, la rassegna estiva dedicata a letture animate e spettacoli per i più piccoli, promossa dalla Libreria Bubusettete in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro. All’incontro parteciperanno l’assessore agli Interventi Economici Mirko Boschetti e Gloria Carbonara della Libreria Bubusettete.

Un appuntamento fisso per famiglie e bambini

La Piazzetta dei Bambini rappresenta da anni uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate cervese. La manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, offre a bambini e famiglie momenti di lettura, gioco e spettacolo in uno degli angoli più suggestivi del centro storico: Piazzetta Pisacane, sede dell’Antica Pescheria.

L’incontro del 9 giugno apre la nuova stagione

La presentazione dell’edizione 2025 si svolgerà lunedì 9 giugno alle ore 11.00, alla presenza delle istituzioni locali e degli organizzatori. L’evento vedrà la partecipazione dell’Assessore agli Interventi Economici Mirko Boschetti e della referente della libreria promotrice, Gloria Carbonara, che illustreranno il programma e le novità previste per l’estate.

Un’iniziativa promossa da Libreria Bubusettete e Consorzio Cervia Centro

Curata dalla Libreria Bubusettete, in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro, la rassegna si inserisce nel calendario di eventi pensati per animare il centro cittadino e offrire proposte culturali a misura di bambino, contribuendo a rendere Cervia una località sempre più attenta all’intrattenimento educativo e alla socialità delle famiglie.