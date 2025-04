Cervia, torna lo “Sciame di Biciclette”: pedalata ecologica il 13 aprile per liberare l’aria

Torna anche quest’anno uno degli eventi più attesi dagli amanti della mobilità dolce: domenica 13 aprile 2025 è in programma una nuova edizione dello “Sciame di Biciclette”, la pedalata ecologica aperta a tutti i cittadini e promossa nell’ambito della campagna regionale “Liberiamo l’Aria”.

Organizzato dal Comune di Cervia in collaborazione con l’A.S.D. Aquilotti Cervia, la Pubblica Assistenza Città di Cervia, l’Associazione culturale Casa delle Aie, la Coop Alleanza 3.0 e i Consigli di zona di Cervia e Milano Marittima, l’evento unisce sport, socialità e attenzione per l’ambiente in un percorso accessibile a tutte le età.

Programma della pedalata

Ritrovo : ore 9.00 in Piazza Garibaldi

Partenza : ore 9.30

Sosta ristoro : ore 10.00 alla Casa delle Aie

Arrivo e ristoro finale: ore 12.00 al Centro Visite Saline

La lunghezza totale del percorso sarà di circa 16 chilometri e potrà essere affrontata con qualsiasi tipo di bicicletta. Ai partecipanti verranno distribuite pettorine identificative, fino ad esaurimento scorte.

L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla Pubblica Assistenza Città di Cervia.