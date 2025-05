Cervia, tutto pronto per lo Sposalizio del Mare 2025: tre giorni di festa dal 30 maggio al 1° giugno

È tutto pronto per la 581ª edizione dello Sposalizio del Mare, la storica celebrazione con cui Cervia rinnova ogni anno il suo legame con l’Adriatico. L’edizione 2025 si svolgerà da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno, con un programma ricco di eventi, tra riti religiosi, cortei storici, musica, spettacoli e iniziative culturali.

Una tradizione che dura da secoli

L’origine dello Sposalizio del Mare risale al 1445, quando il Vescovo Pietro Barbo, sorpreso da una tempesta al rientro da Venezia, lanciò il proprio anello pastorale in mare per placare le acque. Da allora, ogni anno, la cerimonia si rinnova con la benedizione delle acque e il lancio dell’anello, che giovani pescatori si contendono in mare come segno di buon auspicio e prosperità.

Tre giorni di eventi

Il festival si apre venerdì 30 maggio alle ore 21 in piazza Garibaldi con il Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia (in caso di maltempo al Teatro “Walter Chiari”).

Sabato 31 maggio alle ore 21, sempre in piazza Garibaldi, si terrà la Cerimonia dell’Anello, che vedrà protagonista la città ospite 2025: Pinzolo-Madonna di Campiglio, da anni legata a Cervia da rapporti di amicizia e scambi turistici. Durante la serata saranno presentati anche Ilary Fontana e Serio Goffi, atleti del gruppo Cerviaman, che vestiranno i panni della Dama dell’Anello e del Podestà.

Domenica 1° giugno: il rito in mare

Il clou dell’evento sarà domenica 1° giugno, giornata dedicata all’antico rito dello Sposalizio. Si parte alle 10:00 con il Trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco in piazzale dei Salinari. A seguire, alle 10:30, la Passeggiata patrimoniale “Mare e Pesca” con partenza dalla Torre San Michele.

Dalle 16:00, in piazza Garibaldi, si esibiranno sbandieratori e figuranti in costumi storici, accompagnando la solenne benedizione dell’anello da parte dell’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni. Alle 17:15, il corteo storico si muoverà verso il porto canale, dove si svolgerà il tradizionale rito in mare: il Vescovo lancerà l’anello nuziale tra le onde, e i giovani pescatori tenteranno di recuperarlo.

Per consentire la massima partecipazione, l’Amministrazione comunale predisporrà due maxischermi: uno in piazza Garibaldi e uno nei pressi del Porto Turistico, sul Lungomare D’Annunzio. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta Facebook.

Biglietti per le motonavi e beneficenza

I biglietti per seguire la cerimonia in mare sono disponibili online sui siti

www.discovercervia.com

www.turismo.comunecervia.it

Prezzi: 5 euro intero, 3 euro ridotto (bambini fino a 10 anni).

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Casa di Riposo Busignani.