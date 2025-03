Cervia: Ultimo appuntamento con le “Chiacchierate di Archeologia” al MUSA

Si conclude con un grande successo la rassegna “Chiacchierate di Archeologia” al MUSA – Museo del Sale di Cervia. Sabato 22 marzo, alle 16:00, il ciclo di conferenze terminerà con un intervento dell’archeologo e numismatico Domenico Luciano Moretti. L’evento, che ha già attirato più di 200 partecipanti, chiude questa quinta edizione con un approfondimento sul commercio e la circolazione monetaria nella Romagna medievale.

Il titolo della conferenza, “Da Cervia a Prato della Rosa: monete e commercio nella Romagna Medievale”, vedrà Moretti illustrare il ruolo fondamentale di Cervia nel commercio del sale, esaminando anche l’importanza delle monete come strumento di scambio e di documentazione storica. Durante l’incontro, il pubblico potrà conoscere i risultati delle ultime indagini archeologiche e scoprire il metodo utilizzato per studiare i reperti numismatici rinvenuti nel territorio cervese. Sarà un’occasione per comprendere le dinamiche economiche che hanno caratterizzato la Romagna tra il XIII e il XVI secolo.

Domenico Luciano Moretti, Dottore di ricerca in Archeologia, ha dedicato la sua tesi allo studio della circolazione monetaria in Romagna ed è collaboratore del Progetto Archeologia a Cervia, in particolare per l’analisi dei reperti numismatici.

La mostra “Cervia ritrovata” prorogata fino al 27 aprile

Non finisce con la conferenza di sabato l’offerta culturale del MUSA. La mostra “Cervia ritrovata: da Ficocle a Cervia”, che illustra i risultati delle recenti campagne di scavo, è stata prorogata fino al prossimo 27 aprile, dando l’opportunità a visitatori e appassionati di approfondire ulteriormente la storia di Cervia attraverso i reperti archeologici ritrovati.

Prossimi appuntamenti e attività

Oltre alla conclusione delle “Chiacchierate di Archeologia”, il programma culturale non si ferma. Nei prossimi mesi sono previsti altri incontri con esperti e archeologi in diverse località suggestive del territorio cervese. I prossimi appuntamenti saranno:

Giovedì 10 aprile alle 21:00 – Centro Sociale Pisignano Canuzzo

Giovedì 29 maggio alle 21:00 – Sala L’Airone, Villa Inferno

Lunedì 9 giugno alle 21:00 – Acervum

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del MUSA o seguirlo sui social.

