Cervia, ultimo atto per la rassegna estiva dei burattini: domani in scena Il Dottore Innamorato

Cala il sipario sulla rassegna estiva del Teatro dei Burattini di Cervia: domani, venerdì 19 settembre alle ore 20.30, al Centro Sociale di Pisignano/Cannuzzo, andrà in scena l’ultimo spettacolo in cartellone. Protagonista della serata sarà la compagnia modenese I Burattini della Commedia, con la brillante farsa “Il Dottore Innamorato”, dove il celebre Fagiolino si troverà coinvolto in un vortice di magie, tranelli e gag irresistibili.
Un finale che promette risate e leggerezza, impreziosito dal buon riscontro ottenuto durante tutta l’estate. “Cala il sipario sulla rassegna estiva dedicata al Teatro dei Burattini di Cervia ideata da Vladimiro Strinati con un ottimo successo di pubblico”, sottolineano gli organizzatori nel comunicato.
La rassegna ha rappresentato un tassello importante dell’offerta turistica estiva della città, con spettacoli di qualità firmati da alcune delle migliori compagnie italiane del settore. “Un teatro di qualità, prodotto dalle migliori compagnie in circolazione in Italia, che ha contribuito all’offerta turistica cervese nel periodo estivo”, si legge ancora nella nota.
L’auspicio degli organizzatori è che la magia dei burattini non si concluda con la stagione estiva ma possa tornare anche nei mesi più freddi: “Si auspica possa continuare anche nella stagione fredda del 2026 al Teatro Comunale Walter Chiari”.