Cervia, un murale che parla di cibo e identità: le studentesse del Liceo “Nervi-Severini” firmano un’opera tra arte e formazione

Un colorato racconto visivo sul valore del cibo e delle radici culturali, un ponte tra scuola e lavoro, tra creatività e consapevolezza sociale: è questo il cuore del nuovo murale che sarà inaugurato venerdì 30 maggio alle ore 17 presso Cervia Social Food in via Levico 11. L’opera è il frutto del lavoro di alcune studentesse del Liceo Artistico e Musicale “Nervi-Severini”, coinvolte nel progetto Scuola Bottega, promosso dall’associazione Amici di Enzo con la collaborazione della cooperativa sociale Il Faro.

Un’esperienza formativa, prima che artistica, che affonda le sue radici in un modello educativo alternativo e coinvolgente: imparare facendo, fianco a fianco con maestri-artigiani, educatori e professionisti. Scuola Bottega, attiva dal 2014, si rivolge agli studenti delle scuole secondarie, offrendo percorsi che coniugano teoria e pratica, stimolando il protagonismo giovanile in un contesto reale e dinamico.

La “Bottega dei Murales”: arte urbana con uno sguardo al territorio

Quest’anno, tra le diverse attività del progetto, è tornata in vita la Bottega dei Murales, che ha coinvolto le ragazze del liceo artistico sotto la guida dell’illustratrice e graphic designer Marilena Benini. Il risultato è un intervento di Street Art pensato non solo per abbellire una parete del piazzale del Cervia Social Food – che protegge la vista dalla vicina ferrovia – ma anche per veicolare un messaggio profondo e contemporaneo.

Il murale è infatti un invito a riflettere sul valore del cibo, inteso non solo come nutrimento, ma come patrimonio culturale e simbolico, con richiami alla tradizione bizantina e all’identità locale. Un’opera corale, in cui integrazione, creatività e bellezza si fondono in un linguaggio visivo moderno e inclusivo.

Un modello educativo che lascia il segno

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che punta a reinventare il rapporto tra scuola e lavoro, restituendo dignità all’apprendimento attraverso l’esperienza diretta, sotto la guida di tutor e professionisti. In questo senso, Scuola Bottega si propone come risposta concreta alla necessità di coinvolgere gli adolescenti in percorsi autentici, capaci di accompagnarli nella costruzione del proprio futuro.

La realizzazione del murale è stata possibile grazie al sostegno di Cervia Social Food, che ha fornito i materiali per l’intervento artistico. Un investimento nella valorizzazione del territorio e nella formazione dei giovani, che lascia un’eredità tangibile nel paesaggio urbano.

L’inaugurazione

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione del sindaco di Cervia Mattia Missiroli e del dirigente scolastico del Liceo “Nervi-Severini” Gianluca Dradi, a testimonianza dell’importanza che istituzioni e scuola attribuiscono a questa forma di educazione attiva e partecipata.

Un appuntamento che celebra l’arte come strumento di cittadinanza e crescita, in cui il muro non divide, ma racconta e unisce.