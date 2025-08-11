Cervia, violenza in piena notte a Milano Marittima: giovane accerchiato e accoltellato, sangue in strada e tensione in città. Caccia agli aggressori

Nella notte tra sabato e domenica, un nuovo episodio di violenza ha scosso Milano Marittima, rinomata località balneare del Ravennate. Un giovane minorenne è stato ferito alla gamba da un colpo di coltello in circostanze ancora poco chiare: potrebbe trattarsi di una lite degenerata oppure di un tentativo di rapina.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle due di notte, il ragazzo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei tra viale Gramsci e la Rotonda I Maggio, nel cuore della “città giardino”. Durante l’aggressione, è stato colpito da un fendente che gli ha provocato la ferita alla gamba. Subito soccorso, il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Nel frattempo, sui social network circolano immagini delle tracce di sangue lasciate sul luogo dell’aggressione, che hanno suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme sicurezza nel centro di Milano Marittima, dove i cittadini chiedono maggiori controlli e interventi per garantire la tranquillità in una delle località più frequentate della Riviera Romagnola.