Cesena. Abbattimento delle barriere architettoniche, avviati i lavori in viale Gaspare Finali per un importo di 150 mila euro

Consigliere delegato Carlo Verona: “Intervento atto a facilitare la fruizione degli spazi pubblici da parte di tutte e tutti”

Una città a misura di tutte e tutti. Dopo viale Mazzoni, anche viale Gaspare Finali, fino al primo tratto di viale Carducci (all’altezza del cinema multisala ‘Eliseo’) sarà interessato da interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I lavori, suddivisi in più stralci e programmati dall’Amministrazione comunale, sono partiti in questi giorni e prevedono un investimento complessivo di 150 mila euro.

“Stanno prendendo il via in questi giorni – commenta il Consigliere comunale con delega all’accessibilità agli spazi pubblici Carlo Verona – i lavori per rendere uno dei viali più frequentati della città accessibile a tutte e tutti. Su questa arteria, che ospita numerose attività, uffici e abitazioni, adotteremo lo stesso modello di intervento utilizzato in viale Mazzoni: saranno realizzati percorsi dedicati alle persone con disabilità e a tutti coloro che presentano difficoltà motorie, come anziani, donne in gravidanza o con passeggino. L’intervento riguarderà anche le rampe di salita e discesa su entrambi i lati del viale, per garantire una piena fruibilità degli spazi pubblici. Una volta completata questa fase, insieme al settore Lavori pubblici valuteremo la possibilità di estendere il progetto fino a Porta Santi”.

Viale Gaspare Finali e Giosuè Carducci. Tutta la sede stradale attuale costeggia le mura del centro storico ed è completata da un percorso ciclopedonale e da un marciapiede che presentano diverse criticità. All’interno dei percorsi pedonali verranno messe a norma le attuali rampe pedonali con la collocazione sul piano di pavimentazione di percorsi tattili a servizio delle persone non vedenti in corrispondenza dei servizi principali quali: attraversamenti pedonali, fermate del trasporto pubblico locale e parcheggi per persone con disabilità. Sono inoltre state valutate soluzioni migliorative con spostamenti dei punti di attraversamento con orientamento delle rampe per favorire l’ attraversamento stradale delle persone non vedenti.

A ridosso della Barriera la pavimentazione verrà mantenuta e dotata di percorsi a norma e protetti con l’inserimento di mattonelle tattili. Paletti dissuasori di sosta di color grigio antracite verranno dotati di pellicole visibili dagli ipovedenti. Particolare attenzione sarà riservata alle piazzole con panche di seduta che verranno ampliate e messe a norma mediante l’eliminazione di inciampi e la creazione di una piazzola di sosta per le carrozzine con panchine a norma. Inoltre, lungo il percorso di via Gaspare Finali verranno eseguiti interventi puntuali di manutenzione straordinaria dei cordoli esistenti e della pavimentazione in generale compresa quella in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Per consentire una piena esecuzione dei lavori programmati, fino alla seconda metà di giugno, in viale Gaspare Finali, nel tratto compreso tra subborgo Federico Comandini e via Mario Angeloni, la circolazione e la sosta saranno oggetto di temporanee modifiche: nel tratto ciclopedonale compreso tra il civico 9 del viale oggetto dell’intervento fino circa all’incrocio con via Piave è stato istituito un divieto di transito. La ditta Sear Costruzioni di Cesena, a cui sono stati affidati i lavori, ha provveduto alla collocazione su strada della segnaletica indicante il cantiere e le modifiche introdotte.

Cesena, 13 maggio 2025

