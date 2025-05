Cesena. “Active Educational Conference”: sabato 17 maggio esperti a confronto alla Malatestiana per la salute e il benessere

Un pomeriggio dedicato alla salute e alla prevenzione, con medici, nutrizionisti, farmacisti e professionisti del benessere pronti a fornire strumenti pratici per migliorare la qualità della vita. È questo l’obiettivo di “Active Educational Conference”, il nuovo format promosso dall’associazione Time to move, che prenderà il via sabato 17 maggio alle ore 17:00 nella Sala Suzzi della Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Il progetto nasce per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei corretti stili di vita, unendo informazione scientifica e approccio pratico. Il primo incontro sarà incentrato su obesità e sovrappeso, due delle principali sfide sanitarie contemporanee.

Tra i relatori, la dottoressa Ester Giaquinto, medico chirurgo e specialista in scienze dell’alimentazione, affronterà il tema delle innovazioni farmacologiche e delle strategie nutrizionali evidence-based. Il dottor Silvano Zanuso, Scientific & Research Director di Technogym, proporrà una riflessione dal titolo “Scegli di vivere bene: che cosa ci dice la scienza”. Seguirà l’intervento di Gian Maria Rossi, farmacista e docente universitario, su consapevolezza e aderenza terapeutica. Infine, Gianluca Catanzaro, chinesiologo, parlerà del ruolo chiave del movimento nella cura dell’obesità con “Muovere per cambiare”.

Durante il pomeriggio ci sarà spazio anche per brevi sessioni pratiche di attività motoria da replicare facilmente nella vita quotidiana. La conferenza si concluderà con un momento conviviale: un Wellness Refresh accompagnato dalla spiegazione nutrizionale dei cibi proposti, a cura della dottoressa Giaquinto.

La partecipazione è gratuita, così come il buffet finale, ma è necessaria la prenotazione inviando un messaggio al 329.236.1624, specificando nome, cognome e indirizzo e-mail dei partecipanti.

L’evento è organizzato da Time to move in collaborazione con Wellness Foundation, Wellness Valley e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesena, dell’Ordine dei Farmacisti di Forlì-Cesena e di Agifar, l’associazione dei giovani farmacisti.