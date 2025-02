Cesena. Aggiornamento cantiere sulla SP11 a Cà Quaiotto

Riapre la viabilità a senso unico alternato

Si è conclusa la prima fase del cantiere sulla SP 11 Sogliano tra il Km 20 ed il Km 20+250 in località Ca’ di Quaiotto con l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’impalcato e la chiusura totale della viabilità.

Nella mattinata di sabato 16 novembre è prevista la riapertura al traffico, seppur a senso unico alternato.

Per consentire il passaggio dei veicoli si è realizzato infatti un by-pass temporaneo interno all’area di cantiere, che permetterà il transito durante il regolare proseguimento delle attività lavorative.

Potranno transitare esclusivamente autoveicoli e motoveicoli, mentre gli autocarri superiori alle 3,5 tonnellate dovranno seguire le indicazioni di deviazione.

Nelle prossime settimane le opere saranno concentrate sulla realizzazione dell’armatura in acciaio della soletta portante del tratto in frana lato Sogliano, ultimo elemento mancante per il completamento della nuova struttura stradale.

Entro la fine di novembre si completerà il getto di calcestruzzo ad alta resistenza, che porterà alla completa riapertura della strada nella seconda decade di dicembre, come previsto dal cronoprogramma dei lavori.

“La riapertura della SP11 è una buona notizia – commenta Enzo Lattuca presidente della Provincia – abbiamo avuto dei ritardi, in parte per il reperimento dei materiali e in parte a causa delle condizioni metereologiche, ma da domani a senso unico alternato la strada sarà percorribile, mettendo fine al disagio causato in questi mesi. L’intervento a Ca’ di Quaiotto è importante ed uno dei più complessi che abbiamo messo in campo in questa fase della ricostruzione – aggiunge Lattuca – per questo mi sento di ringraziare i residenti e l’amministrazione comunale di Sogliano per la grande collaborazione.”

Cesena, 15/11/2024