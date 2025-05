Cesena. Aggressione ad un disabile su un pullman di linea: Arrestati due malviventi

Ieri, la Polizia di Stato ha eseguito due arresti a Cesena in relazione a un’aggressione avvenuta l’11 dicembre scorso su un pullman di linea. I due sospetti sono accusati di aver brutalmente attaccato un passeggero con disabilità al 100%, costringendolo a consegnare del denaro.

L’episodio si è verificato sulla linea 92, che collega Cesena a Cesenatico. Gli agenti del Commissariato di Cesena sono intervenuti dopo la denuncia della vittima, avviando immediatamente un’indagine. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza del mezzo, sono riusciti a ricostruire i dettagli dell’aggressione.

Dalle registrazioni è emerso che gli aggressori, visibilmente alterati probabilmente a causa dell’abuso di alcol, si erano avvicinati al passeggero, minacciandolo per estorcergli denaro. La situazione è degenerata in violenza, con colpi al capo inflitti alla vittima, che ha riportato ecchimosi giudicate guaribili in sette giorni dai medici del pronto soccorso.

In considerazione della gravità dei fatti e del rischio di recidiva, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due arrestati, entrambi con precedenti penali. Le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli sull’accaduto.