Cesena, al Cervese Sud un incontro sulla Resistenza per l’80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Quartiere Cervese Sud promuove un incontro dedicato al valore della Resistenza e al sacrificio dei partigiani cesenati che hanno lottato per la libertà e la democrazia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 aprile alle ore 17:00, presso la sede del Quartiere/Biblioteca di Sant’Egidio, in via Cervese 1260.

All’iniziativa interverranno il presidente del Quartiere Diego Pagliarani, lo storico Franco Spazzoli, e Giancarlo Piraccini, con un focus sul ruolo fondamentale delle staffette partigiane.

Durante l’incontro sarà presentato il volume “Antifascismo e Resistenza. Scritti sulla pietra”, realizzato da Mattia Brighi, Nadia Lucchi, Vincenzo Morrone e lo stesso Spazzoli, frutto della collaborazione tra Unione dei Comuni Valle Savio, ANPI e Auser. Il libro racconta le storie di partigiani e cittadini perseguitati, ricordati anche attraverso le numerose vie dedicate a loro nel Quartiere.

A conclusione dell’evento, ai partecipanti verrà consegnata una copia gratuita del volume.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero 338 7899863.

Il programma completo delle celebrazioni promosse dall’Amministrazione comunale è consultabile alla pagina: www.comune.cesena.fc.it/novita/25-aprile-2025