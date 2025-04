Cesena, al Parco Ippodromo nasce “La casina di Federico”: un dono per i bambini e un ricordo che resta

Il Parco Ippodromo si arricchisce di un nuovo spazio pensato per i più piccoli: da oggi, bambine e bambini potranno giocare con una colorata casetta in legno, simbolo di memoria e speranza. È stato infatti completato l’allestimento de “La casina di Federico”, dono speciale di Cristina Bisacchi e Alessandro Para, genitori di Federico Para, il giovane tragicamente scomparso a soli 16 anni in un incidente stradale avvenuto esattamente un anno fa.

Il progetto è nato dall’idea dei genitori di Federico, che hanno voluto trasformare il dolore in un gesto d’amore verso la comunità. Il Comune di Cesena ha accolto con sensibilità la proposta, inserendo la casetta – dotata di bancone e tetto spiovente – nella nuova area giochi realizzata nel 2024, uno spazio inclusivo e accessibile a tutti, inaugurato lo scorso luglio.

Sulla struttura, il Settore Lavori Pubblici – Arredo Urbano del Comune ha installato una targhetta in plexiglass che porta il nome di Federico, affinché il suo ricordo possa vivere nei giochi e nei sorrisi dei tanti bambini che animeranno l’area verde.

La casetta, oltre ad arricchire l’offerta ludica del parco, rappresenta un ponte ideale tra passato e futuro: un modo semplice ma potente per mantenere viva la memoria di un ragazzo che amava proprio quello spazio e per trasmettere ai più piccoli valori di comunità, memoria e gioia condivisa.

Con “La casina di Federico”, Cesena non solo rende omaggio a un giovane cittadino, ma riafferma anche l’importanza di costruire luoghi dove il ricordo diventa occasione di vita e rinascita, all’interno di una città che guarda al futuro senza dimenticare chi l’ha resa speciale.