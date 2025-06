Cesena, al via la terza edizione di EXTRA: arte, pedagogia e comunità al centro del festival a Casa di Gesso

Torna a Cesena, dal 23 al 28 giugno, EXTRA – Festival multidisciplinare dell’arte performativa, della pedagogia e della comunità, a cura di Casa di Gesso / Aidoru Associazione, nell’ambito del progetto “Radure. Spazi e pratiche per le nuove generazioni”, in collaborazione con il Comune di Cesena e con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna (ER Creativa).

Lo spazio di Casa di Gesso a San Vittore (via Braghittina 879) accoglierà una settimana di appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e famiglie: spettacoli, laboratori, mostre e installazioni, con un focus sul collasso climatico e sociale. Il tema guida è una domanda urgente e attuale: “Come continuare a sognare in un mondo al collasso?”

Inaugurazione con la mostra di Marina Marcolin

Il festival si apre con la mostra di illustrazioni di Marina Marcolin presso la Biblioteca Malatestiana Ragazzi, visitabile fino al 25 giugno, con 42 tavole originali ad acquerello tratte dai libri di poesie editi da Topipittori. La mostra prosegue a Casa di Gesso con poesie registrate dai piccoli allievi della scuolina di teatro.

Laboratori, performance e installazioni

Dal 23 giugno, via a BLOOM&DOOM [Poetic Riot], laboratorio per bambini (7-11 anni) a cura di Caterina Moroni, che si concluderà il 28 con una performance urbana partecipativa.

Sempre dal 23, le autrici Alice Keller e Gabriella Gasparri proporranno il laboratorio “Tutto questo fuoco” per ragazzi dai 12 ai 18 anni, con mostra finale delle stampe illustrate.

Il 27 giugno, dalle 15 alle 18, si terrà un laboratorio di Circlesinging e Teatro con Giulia Matteucci e Andrea Valdinocci (Teatro Zigoia), aperto a bambini e adulti. In serata (ore 20.30) spazio a Open Circlesinging, una performance vocale collettiva tra improvvisazione e ritualità.

Sempre venerdì 27, alle 20.00, l’inaugurazione dell’installazione di land art “Esperidi”, un giardino esperienziale a cura di Giulia Pompinetti (Madre Selva Design).

Giornata clou il 28 giugno

Sabato 28 sarà dedicato alla riflessione sul cambiamento climatico. Alle ore 16.00 e 18.00, BLOOM&DOOM andrà in scena come performance urbana immersiva nel quartiere San Vittore, mentre alle 21.00 il palco sarà per “Re del Mondo” di Trame – Teatro e Musica, spettacolo interattivo sui cambiamenti climatici, semifinalista al Premio Scenario Infanzia 2022, selezionato da un gruppo di 15 giovani curatori del progetto Convivio.

Altri progetti in corso

Durante tutto il festival sarà visitabile Fra i germogli della poesia, salotto poetico sonoro a cura degli allievi di Casa di Gesso, con voci registrate di Mariangela Gualtieri e Alessandra Berardi Arrigoni.

EXTRA si intreccia con il progetto Preludio, spazio di residenze artistiche tra il 2025 e il 2026. La prima artista in residenza è Delfina Stella, danzatrice e ricercatrice, con il progetto “Un mondo immenso”, che verrà presentato venerdì 27 giugno alle 18.30.

Info e prenotazioni

Tutte le attività sono gratuite ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 347 7748822.

Nei giorni 27 e 28 giugno sarà attivo un punto ristoro a cura di VOLUME per aperitivi e cene in giardino.