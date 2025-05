Cesena, alla Biblioteca Malatestiana la memoria della Resistenza: Francesco Satanassi presenta “Mio nonno diceva sempre di no”

Un pomeriggio dedicato alla memoria storica e al coraggio della scelta. Venerdì 9 maggio alle ore 16:00, nella sala proiezioni della Mediateca della Biblioteca Malatestiana di Cesena, si terrà la presentazione del libro Mio nonno diceva sempre di no di Francesco Satanassi, edito da Cronache Ribelli in una nuova edizione. L’ingresso è libero.

Il volume racconta la storia vera e intensa di Balilla Gardini, internato militare forlivese catturato in Grecia dopo l’8 settembre 1943 e deportato nei campi di prigionia nazisti. Di fronte alla possibilità di arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana in cambio della libertà, Gardini – come oltre 600.000 Internati Militari Italiani – scelse la via del “no” e della resistenza morale, pagando con venti mesi di stenti e brutalità nei lager.

Durante l’evento, l’autore Francesco Satanassi, affiancato da Francesco Vasumini, darà voce alla narrazione attraverso un reading a due voci, mentre lo storico Giacomo Mariani D’Altri offrirà un’introduzione contestualizzante per il pubblico.

Nato a Forlì nel 1981 e laureato in Scienze del comportamento, Satanassi è da sempre impegnato nella ricerca e nella divulgazione della storia antifascista e resistenziale romagnola. Con questo libro, restituisce dignità a una pagina ancora poco conosciuta della nostra storia, riportando al centro i valori della coerenza, dell’opposizione al fascismo e della libertà.

Un evento imperdibile per chi ama la storia, il racconto civile e la testimonianza.