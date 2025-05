Cesena. Alluvione 2023, domani i tecnici della Struttura commissariale incontreranno i cittadini. Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione

Domani, martedì 20 maggio, a partire dalle ore 08:30, nella sede della Protezione civile di Cesena (via Parri 535), dove sono attivi gli uffici dello Sportello comunale Ricostruzione, saranno presenti i tecnici della Struttura commissariale che, per l’intera giornata, incontreranno i cittadini per rispondere a casi particolari e a quesiti specialistici sull’interpretazione delle ordinanze emanate dalla stessa struttura.

Si riceve su appuntamento prenotabile al link

https://serviziweb.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/prenotazione-n/alluvione.jsp oppure contattando il numero 0547 356227.

Inoltre, è possibile contattare lo sportello all’indirizzo mail: sportelloricostruzione@comune.cesena.fc.it. Per tutte le altre informazioni si rimanda alla pagina dedicata del sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/alluvione-contributi-sulla-ricostruzione/.

Comune di Cesena, 19 maggio 2025