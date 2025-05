Cesena. Alluvione 2023. I lavori di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti tecnologici a servizio della galleria della Secante saranno affidati da Anas entro giugno 2025

I lavori relativi all’intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti tecnologici a servizio della galleria ‘Le Vigne’ (tunnel della Secante), colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023, saranno affidati da Anas entro il mese di giugno 2025 e dovranno essere conclusi entro giugno 2026, così come previsto dalle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il cronoprogramma è stato definito questo pomeriggio nella sede della Regione Emilia-Romagna nel corso di una riunione tecnica a cui hanno preso parte la struttura commissariale presieduta dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione Fabrizio Curcio, da Anas e dai rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni attraversati da strade statali la cui gestione compete ad Anas. Presente in rappresentanza del Comune di Cesena l’Assessore alla ricostruzione e manutenzione post-alluvione, Christian Castorri.

“Durante la riunione odierna – commenta l’Assessore Christian Castorri – si è discusso dello stato di avanzamento e attuazione dei lavori post-alluvione finanziati dall’ordinanza commissariale 33, che ha assegnato ad Anas, per questo fondamentale intervento nel territorio del Comune di Cesena, 2.080.000 euro. L’intervento, attualmente in fase di progettazione, interesserà l’intera galleria della Secante e prevede l’adeguamento e il miglioramento funzionale degli impianti tecnologici, nonché l’ammodernamento dell’infrastruttura in particolare rispetto al rischio idraulico. Come già avvenuto per altri interventi di pulizia e manutenzione, anche in questo caso, la nostra premura è che ciò avvenga con il minor disagio possibile per la viabilità e quindi la cittadinanza. A questo proposito Anas ha già positivamente anticipato che le chiusure saranno prevalentemente notturne. Nel corso di queste settimane inoltre proseguirà il confronto tra tutti gli enti coinvolti per pianificare nel dettaglio la gestione della viabilità alternativa”.

Nel dettaglio, gli interventi in programma saranno i seguenti: miglioramento intercettazione delle acque meteoriche, intercettazione delle acque in caso di esondazione del fiume Savio, installazione dei sensori di allagamento all’interno della galleria, aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile, sostituzione dell’impianto semaforico agli imbocchi, aggiornamento impianto di supervisione e telecontrollo da interfacciare con sonde allagamento e pompe di sollevamento, sostituzione degli apparecchi di illuminazione di rinforzo con lampade a led.

Cesena, 15 maggio 2025