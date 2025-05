Cesena. Anziani e sicurezza, la Polizia Locale presenta il ciclo di incontri informativi “Nonni al riparo”

Assessore Luca Ferrini: “Fenomeno in crescita che possiamo arginare con informazioni corrette e appuntamenti periodici”

È possibile difendersi da truffe e raggiri. Con questo presupposto la Polizia locale di Cesena lunedì 17 febbraio darà avvio al ciclo di incontri informativi ‘Nonni al riparo’ che, di volta in volta, saranno proposti nei punti anziani presenti in città. Il progetto, avviato grazie a un finanziamento di 29 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno al Comune, destinato, appunto, alle iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, e approvato dalla Prefettura di Forlì-Cesena, si inserisce tra le attività principali del Comando ‘Fiorini’ promosse sul territorio per rendere più sicura la vita dei cittadini e delle cittadine. A questo proposito, la Polizia Locale di Cesena ha pubblicato sui canali social del Comune il primo video di una serie dedicata per aiutare gli anziani a proteggersi dalle truffe.

“Così come fatto con il controllo di vicinato nei quartieri e con le lezioni contro bullismo e cyberbullismo a scuola – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – anche in questo caso la Polizia Locale si mette al servizio della comunità cesenate per fornire ai cittadini più anziani tutti gli strumenti per sapere riconoscere un tentativo di truffa e denunciarlo nell’immediato. Quello delle truffe, lo vediamo tutti i giorni, è un fenomeno in forte crescita per strada, in casa e sul web, che si sviluppa attraverso modalità vecchie e nuove che spesso vanno a toccare la sfera personale della vittima. Con l’obiettivo di informare i cesenati e di far capire loro che non sono soli – prosegue l’Assessore – organizziamo questo primo ciclo di incontri nei quartieri e nelle sedi dei punti anziani, in cui gli agenti di Polizia Locale descriveranno i casi tipici di truffa inscenati ai danni delle persone anziane, illustrando le buone pratiche per proteggersi da queste situazioni rischiose”.

Il primo incontro si terrà lunedì 17 febbraio al Centro Anziani di San Mauro dalle ore 14:30. A seguire, mercoledì 19 febbraio, secondo appuntamento al Centro Anziani Case Finali, sempre dalle ore 14:30.

Cesena, 5 febbraio 2025